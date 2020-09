وضع صورة داخل أخرى في «سفاري» أجهزة «ماك»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يسمح وضع «صورة داخل صورة» Picture in Picture في أجهزة «ماك» للمستخدم بمشاهدة الفيديو الذي يفضله، وفي الوقت نفسه استخدام التطبيقات الأخرى. وعند استخدام هذا الملمح مع نظام تشغيل «ماك»، يظهر الفيديو في أعلى أي نافذة أو تطبيق، ويظل في وضع التشغيل حتى عند تحويل التطبيقات إلى وضع ملء الشاشة. فإذا كنت من مستخدمي أجهزة «ماك»، فإنه يمكنك استخدام ملمح «Picture in Picture» عند استخدام متصفح «سفاري» من خلال تشغيل متصفح «سفاري»، الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل بوصلة صغيرة على جهاز «ماك»، وحاول زيارة أي موقع يدعم ملمح Picture In Picture.

ابحث عن الفيديو، الذي تريد أن تراه ثم شغله.

انقر بعد ذلك فوق أيقونة ملمح «صورة داخل الصورة» PiP على شريط أدوات التحكم في الفيديو. ويمكنك، أيضاً، النقر فوق الأيقونة نفسها في شريط اللمس، إذا كنت تستخدم جهاز «ماك بوك» المزود بشريط اللمس.

ستظهر الآن نافذة فيديو صغيرة في جانب الشاشة، وهنا يمكنك سحبها، أو إعادة تعيين حجمها، أو نقلها.