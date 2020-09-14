استخدام تطبيق Google Duo من خلال شاشة الكمبيوتر

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

ازدادت الحاجة خلال الفترة الأخيرة إلى تطبيقات التواصل الصوتي والمرئي، بعد ظروف التباعد الاجتماعي، والعمل من المنزل، التي فرضها انتشار جائحة «كوفيد ــ 19». ومن أكثر التطبيقات التي نالت الاهتمام تطبيق Google Duo الذي يمكن استخدامه بسهولة من خلال الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل «أندرويد» أو من خلال إصدار الـ«ويب». لذلك، إذا كنت ممن يفضلون شاشات الكمبيوتر في إجراء مكالمات الفيديو والدردشة، فإنه يمكنك استخدام ميزات Google Duo من خلال التوجه إلى تطبيق Google Duo على الـ«ويب» عبر هذا الرابط: https:/‏‏‏/‏‏‏duo.google.com/‏‏‏.

انقر فوق زر: «تجربة إصدار الويب من التطبيق» Try Duo For Web، وفي حال لم تكن سجلت الدخول، فإن «غوغل» سيطلب منك التسجيل باستخدام Google ID.

أدخل رقم هاتفك، وكود بلدك، بعد التسجيل، لتتلقى «رمز التحقق» Verification Code.

لاحظ هنا أنه يمكنك عدم تقديم رقم هاتفك الحقيقي، لكن هذا الأمر سيحد من قدرتك على الاتصال، إذ ستتلقى الاتصالات من جهات اتصالك فقط.

أدخل كود التحقق الذي ستتلقاه، وبموجب ذلك سيطلب منك الموقع الاطلاع على الصلاحيات التي ستمنحها له مثل استخدام الكاميرا، والميكروفون.

انقر فوق زر «السماح» Allow الذي سيظهر أمامك، وفوق زر «السماح» Allow الذي سيظهر أمامك مجدداً داخل النافذة المنبثقة. وهنا سيتم تحميل كل جهات اتصالك، لذلك، انقر فوق الاسم الذي ترغب في إجراء اتصال معه.