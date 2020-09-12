بدء اجتماعات تطبيق «Meet» باستخدام منصة Gmail

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أدى انتشار فيروس كورونا المستجد إلى إجراءات كثيرة غير معتادة. ومن ذلك الاضطرار للبقاء في المنازل والتباعد الاجتماعي والعمل عن بُعد. وقد تجاوبت الشركات المنتجة لبرامج التواصل مع هذه الإجراءات، وطور بعضها ملامحه لتستوعب التغيير الجديد، حيث دمجت «شركة غوغل الأميركية» مثلاً تطبيقها الخاص بمكالمات الفيديو واجتماعات الـ«ويب» Meet بمنصة Gmail.

ومن ثم لا يحتاج مستخدم البريد إلى تسجيل الدخول إلى تطبيق Meet، ويمكنه بدء الاجتماعات مباشرة أو الالتحاق بالاجتماعات التي وجهت له الدعوة للانضمام.

لذلك، إذا كنت من مستخدمي بريد Gmail، فإنه يمكنك استخدام تطبيق Meet في بدء أي اجتماع من خلال تسجيل الدخول إلى حسابك على «بريد غوغل» Gmail عبر الويب.

انتقل بعد ذلك إلى لوح القوائم يمين الصفحة في الواجهة العربية للبريد، ومرر لأسفل حتى تصل إلى القائمة التي تحمل اسم Meet.

انقر فوق زر «بدء اجتماع» الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل كاميرا فيديو، لتستضيف اجتماعاً جديداً، وبموجب ذلك ستظهر أمامك نافذة بدء الاجتماعات، وسيتأكد «غوغل» من إعدادات الكاميرا والميكروفون.

انتقل بعد ذلك إلى نهاية الصفحة، وانقر فوق زر «انضم الآن»، ثم مرر للأسفل داخل النافذة التي ظهرت أمامك وانقر فوق خيار «إضافة أشخاص»، لتختار من تدعوهم لحضور الاجتماع.

في النافذة التالية، أدخل اسم الشخص الذي تريد ضمه للاجتماع، أو عنوان بريده الإلكتروني، أو انقر فوق اسم شخص من جهات الاتصال الخاصة بك في الأسفل، ثم انقر فوق خيار «إرسال بريد إلكتروني» في نهاية النافذة، لتصل إلى الشخص المرغوب، دعوة، عبر بريده الإلكتروني تحتوي على رابط الاجتماع.