«مايكروسوفت» تضيف خاصية جديدة لـ «تيم» تربط فرق العمل

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «مايكروسوفت» بدء التشغيل الرسمي واسع النطاق لخاصية الربط والتكامل بين خدمة «تيم» للعمل التعاوني الإنتاجي ومؤتمرات الفيديو عبر الانترنت، وكل من خدمة «أوفيس 365»، وخدمة «شير بوينت»، المستخدمتين من قبل ملايين المؤسسات والشركات والجهات الحكومية حول العالم، كأدوات إنتاجية في المكاتب والمتاجر وسلاسل التوريد، وخطوط الإنتاج بالمصانع ومؤسسات الخدمة العامة، والبنوك، وغيرها.

وأكدت الشركة أن هذه الخاصية تمثل إضافة كبرى لخدمة «مايكروسوفت تيم»، وتجعلها قادرة على تحقيق مستويات غير مسبوقة من الترابط والتكامل بين فرق العمل في المجالات المختلفة.

«القوائم»

وأوضحت واحدة من كبار مسؤولي خدمة «مايكروسوفت تيم»، أنسومان أشاريا، في تدوينة نشرتها على المدونة الرسمية لخدمة «تيم»، أن الخاصية الجديدة تحمل اسم «القوائم»، ويتم تشغيلها عبر تطبيق قائم بذاته يحمل الاسم نفسه، ومدمج داخل خدمة «مايكروسوفت تيم»، ويمكن تشغيله عبر الحاسبات الشخصية المكتبية والمحمولة، وأيضاً عبر الهواتف الذكية، من خلال تطبيق محمول يعمل مع نظامي التشغيل «أندرويد» و«آي أو إس».

بساطة وذكاء

وأضافت أشاريا، أن أهم ما يميز خاصية «القوائم» الجديدة أنها تتسم بالبساطة والمرونة في التشغيل، إلى جانب الذكاء في العمل، وبالتالي تساعد على تتبع المعلومات وتنظيم الاعمال بشكل كبير، حيث تبقي كل شخص على اطلاع لحظي بتفاصيل الأمور الجارية ضمن فريق عمله، مثل تتبع الإجراءات الروتينية، وجهات الاتصال والمخزون والأصول، وغيرها باستخدام طرق عرض قابلة للتخصيص وقواعد وتنبيهات ذكية، تجعل جميع أعضاء الفريق في حالة «تحديث متزامن» ووعي بكل ما يجري من أعمال داخل الفريق، بحيث يكون من السهل إنجاز العمل.

العمل والتشغيل

وبينت أشاريا أن تشغيل هذه الخاصية، يتطلب الحصول على آخر تحديث لخدمة «تيم»، وذلك حال تشغيلها من الحاسبات الشخصية المكتبية والمحمولة، أو تنزيل تطبيق «القوائم» في حال التشغيل من الهواتف الذكية، وبعد ذلك تظهر خاصية «القوائم»، ضمن علامات التبويب التي تعرض داخل خدمة «تيم».

وتابعت أنه عند تشغيل الخاصية فإنها تتيح الوصول مباشرة من داخل خدمة «تيم» إلى جميع المستندات والمعلومات والبيانات الموجودة في جميع تطبيقات «أوفيس 365»، كجداول «إكسيل» على سبيل المثال، وكذلك البيانات والمعلومات الموجودة في خدمة «شير بوينت»، والتعامل مع هذه البيانات جميعاً، بالتحليل والفهرسة، ثم عرضها في نموذج داخل القائمة، سواء كان نموذجاً معداً سلفاً وجاهزاً داخل التطبيق، أو نموذج قائمة جديدة أعده فريق العمل أو أحد أعضائه وفقاً لمتطلبات المهام التي ينفذها فريق العمل، ثم تحديث بيانات القائمة المعروضة بالنموذج لحظياً، لتكون متاحة أمام جميع أعضاء الفريق.

5 وظائف

وذكرت أشاريا، أن خاصية «القوائم» تتضمن خمس وظائف، الأولى هي القدرة على إنشاء قائمة جديدة من البداية، استناداً إلى ثمانية نماذج، خمسة منها قياسية، تصلح للاستخدام في أي من مجالات العمل المختلفة، وثلاثة منها تخصصية، تم إعدادها بشكل مسبق.

أما الوظيفة الثانية، وفقاً لأشاريا، فإنها تتمثل في استيراد قوائم الفريق الحالية كعلامات تبويب جديدة، بينما الثالثة هي إمكانية تشغيل جميع ميزات القائمة القياسية التي يمكن الوصول إليها في خدمة «شير بوينت».

وأضافت أن الوظيفة الرابعة، تركز على إجراء محادثة صوتية أو بالفيديو، حول كل عنصر من عناصر القائمة، في حين تتمثل الوظيفة الخامسة بإمكانية تدقيق جميع إجراءات المستخدم المشارك في القائمة وتوثيقها.

خدمة 3 مجالات تخصصية

أفادت شركة «مايكروسوفت»، بأنه تم تزويد خاصية «القوائم» الجديدة بنماذج متقدمة، جاهزة للتشغيل الفوري، لخدمة ثلاثة مجالات تخصصية، هي: الرعاية الصحية، والخدمات الحكومية، والبنوك. وأوضحت أن النموذج الخاص بالرعاية الصحية مُعد لمساعدة المستشفيات والمراكز الطبية على التقريب بين أعضاء الفرق متعددة التخصصات، وتتبع تقدم المريض والبقاء على اتصال مع أقرانه، بينما نموذج الخدمات الحكومية، يساعد الوكالات والهيئات الحكومية المسؤولة عن التعامل مع الحوادث والكوارث، وهدفه تحقيق استجابة منسقة للحوادث والطوارئ من قبل جميع فرق العمل المعنية، في حين يعمل نموذج البنوك، على خدمة فرق العمل المسؤولة عن التعامل مع القروض، بدءاً من تلقي طلباتها إلى دراستها، ثم اتخاذ قرارات بمنحها.