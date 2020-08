إضافة الأسماء المستعارة إلى البريد

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

سمحت شركة «أبل» لأصحاب الحسابات على خدمة «آي كلاود» السحابية استخدام الأسماء المستعارة. ويعني ذلك السماح للمستخدم بإرسال وتلقي رسائل البريد الإلكتروني دون الاضطرار إلى الكشف عن العنوان الحقيقي لبريده. والمعروف أن استخدام الاسم المستعار في البريد الإلكتروني عند الدخول للمواقع وخدمات الـ«ويب» يساعد في حماية عنوان البريد الحقيقي بإخفائه عن أعين المتطفلين، فضلاً عن أن استخدام الأسماء المستعارة في العناوين البريدية يسهل فلترة الرسائل، إذ يقوم البريد بوضع الرسائل داخل صناديق منفصلة، ومن ثم يسهل على المستخدم، مثلاً، التفرقة بين ما هو خاص بالعمل وما هو شخصي. فإذا كانت لديك الرغبة في إعداد اسم مستعار لبريدك الإلكتروني عبر خدمة «آي كلاود»، اتبع ما يلي: افتح حاسبك واستخدم المتصفح في الوصول إلى منصة «آي كلاود» عبر الـ«ويب» من خلال الرابط: (https:/‏‏/‏‏www.icloud.com)، ثم سجل الدخول إلى حسابك باستخدام بيانات «معرف أبل» Apple ID، وانقر فوق أيقونة «البريد» Mail في أعلى الجانب الأيسر من الشاشة، وبعد ذلك انقر فوق أيقونة الترس في نهاية الجانب الأيسر من النافذة، ومن ثم فوق خيار «التفضيلات» Preferences أعلى النافذة المنبثقة التي ستظهر أمامك، ثم انقر فوق قائمة «الحسابات» Accounts يسار شريط القوائم داخل النافذة التالية، وعندها انقر فوق خيار «إضافة اسم مستعار» Add An Alias في الجانب الأيسر من الشاشة، وأدخل الاسم المستعار الذي تريده، وستقدم لك «أبل» من جانبها خيارات لتصنيف العنوان وفقاً للطريقة التي ستستخدمه بها، كأن تستخدمه للعمل مثلا أو للشراء، ثم انقر فوق خيار «الموافقة» OK في نهاية الجانب الأيمن من النافذة، وأخيراً انقر فوق زر «الغلق» Close ثم فوق زر «تم» Done.