استخدام تطبيق الترجمة في نظام «آي أو إس 14»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أضافت شركة «أبل »الأميركية إلى نظام التشغيل «آي أو إس 14» Ios 14 تطبيقاً خاصاً بالترجمة، يدعم 11 لغة، من بينها اللغة العربية، والإنجليزية، والإسبانية، واليابانية، والكورية.

ويسمح التطبيق للمستخدم بالترجمة السريعة للنصوص وللأوامر الصوتية، كما يتيح الوصول بسرعة إلى الترجمات الحديثة المحفوظة ضمن قائمة «المفضلة» للاستفادة بها عند السفر. وبمجرد تنزيل المستخدم للغات المرغوبة، يمكنه التمتع بميزة الترجمة من دون استخدام الإنترنت. لذلك، إذا كنت من مستخدمي نظام تشغيل «آي أو إس 14»، فإنه يمكنك استخدام تطبيق الترجمة من خلال السماح في البداية لـ«تطبيق الترجمة» Translate App بالوصول إلى باقة بيانات الهاتف، وذلك عبر فتح تطبيق «الإعدادات» Settings ثم الوصول إلى «الترجمة» Translate، وتحريك المؤشر المجاور لخيار «البيانات الخليوية» Cellular Data من اليسار إلى اليمين.

يمكنك أيضاً تفعيل وضع «On-Device Mode» إذا كنت تريد أن يعمل التطبيق دون اتصال بالويب، لكن لابد هنا أن تنزّل اللغات المرغوبة أولاً.

افتح الآن «تطبيق الترجمة»، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل مجسم الأرض يعلوه حرف «A»، ثم انقر فوق اللغة التي تريد الترجمة منها From، ثم فوق اللغة التي تريد الترجمة إليها To من بين اللغات الظاهرة أمامك.

اكتب الآن العبارة التي ترغب في ترجمتها، أو انقر فوق أيقونة الميكروفون، لتنطق العبارة التي تريد ترجمتها بصوتك، وستظهر الترجمة في الحال. ويمكنك كذلك النقر فوق كلمة معينة في النص المترجم للتعرف إلى معناها بشكل فردي.