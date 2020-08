تشغيل ملمح عدم الإزعاج في تنبيهات «زووم»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يتمتع خيار الدردشة في تطبيق «زووم» بالكثير من الميزات، التي تمنح المستخدم الفرصة للتمتع بالخصوصية، وتحميه من الإزعاج الذي قد يسببه التواصل المستمر. ومن ذلك إمكانية حظر بعض الأشخاص، وإظهار المستخدم كأنه غير متصل بـ«الويب» إذا ما كف عن التواصل لمدة معينة، بل وحتى منحه فترة راحة من التنبيهات التي قد ترد إليه من الرسائل التي يتبادلها مع الآخرين، بحيث يمكنه إيقاف إزعاجها في الحالات الطارئة، كوجوده في مكان معين، أو رغبته في النوم أو ما شابه. فإذا كنت من مستخدمي الإصدار الخاص بنظام التشغيل «ويندوز» من التطبيق، فاتبع الخطوات الآتية لتشغيل ملمح عدم الإزعاج بالتنبيهات خلال فترة محددة: افتح التطبيق الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل كاميرا الفيديو، وتوجه إلى أعلى يمين الشاشة، وانقر فوق ترس الإعدادات الرمادي، ثم مرر داخل لوح القوائم يسار الشاشة حتى تصل إلى تبويب «الدردشة» Chat، وانقر فوقه، لتظهر أمامك يمين الصفحة نافذة جديدة، ثم انتقل إلى القسم الأخير فيها الخاص بـ«تلقي التنبيهات» Receive Notifications، ثم انقر أولاً داخل المربع المجاور لخيار «عدم الإزعاج خلال الفترة الممتدة من الخامسة مساء وحتى التاسعة صباحاً» Do Not Disturb From 5-9، وبعد ذلك حرك الأسهم المجاورة للساعة الخامسة لتغيير بداية الفترة الافتراضية لبدء سريان مدة عدم الإزعاج، وكذلك الأسهم المجاورة للساعة التاسعة لتغيير فترة انتهاء الحظر بالزيادة أو النقصان.