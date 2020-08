تنزيل تطبيق Fitbit وإنشاء حساب

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

صممت أجهزة Fitbit الخاصة بتتبع الأنشطة الرياضية لمساعدة المستخدمين على زيادة نشاطهم وتشجيعهم على تناول الأغذية الصحية والنوم بشكل جيد وتحسين نمط حياتهم بصفة عامة. وتستطيع هذه الأجهزة قياس وتتبع بعض البيانات المهمة في هذا السياق مثل عدد الخطوات ومعدل ضربات القلب وغيرها من المقاييس الشخصية الضرورية للياقة البدنية، فإذا كنت قد قمت باقتناء جهاز من هذا النوع وترغب في استخدامه، فيمكنك تنزيل التطبيق الخاص بهذه الأجهزة Fitbit App عبر هاتفك الذي يعمل بنظام التشغيل «أندرويد» وإنشاء حسابك باتباع الآتي: افتح متجر تطبيقات Google Play على هاتفك، وانقر فوق شريط البحث أعلى الشاشة وأدخل إليه اسم التطبيق Fitbit، ثم انقر فوق النتيجة التي تجاورها أيقونة التطبيق، وتبدو في شكل دائرة زرقاء تضم مجموعة من النقاط البيضاء، ومن ثم انقر فوق زر «التثبيت» Install الأخضر، ثم افتح التطبيق وانقر فوق زر «الانضمام للتطبيق» Join Fitbit لإنشاء حساب جديد.

وبعد ذلك اختر جهاز Fitbit الذي تمتلكه من القائمة التي ستظهر، وانقر فوق زر «إعداد الجهاز» Set Up Your Device، ثم سجل بريدك الإلكتروني واختر كلمة سر جديدة، ومن ثم انقر داخل مربع التأشير الخاص بالموافقة على «شروط الخدمة وسياسة الخصوصية» Terms of Service and Privacy Policy، وعندها انقر فوق زر «التالي» Next، واملأ بياناتك الشخصية، ثم فوق زر «إنشاء الحساب» Create An Account بمجرد استكمال هذه البيانات.