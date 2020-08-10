تنظيم الرسائل الواردة في «آي باد»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يمنح تطبيق «البريد» Mail في الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس» مستخدميه ميزات كثيرة، يأتي على رأسها إمكانية تغيير الإعدادات الافتراضية في التطبيق بما يتلاءم مع رغبات واحتياجات كل مستخدم. ومن ذلك مثلاً طريقة معاينة الرسائل الواردة أو تلقي التنبيهات عند ورود الردود عليها أو تغيير الإجراءات الخاصة بالتمرير عند التعامل مع الرسائل. ومن ذلك أيضاً ترتيب الرسائل الواردة بشكل يروق للمستخدم سواء من خلال الترتيب الزمني أو بحسب تبعيتها للمحادثة نفسها، لذا إذا كنت من مستخدمي تطبيق Mail عبر أجهزة «آي باد» وترغب في ترتيب الرسائل الواردة إليك في المحادثة ذاتها مع بعضها البعض، يمكنك اتباع الخطوات التالية: افتح تطبيق «الإعدادات» Settings الذي تبدو الأيقونة الخاص به في شكل ترس رمادي اللون، ومرر داخل لوح القوائم الوارد في الجانب الأيسر من نافذة الإعدادات حتى تصل إلى تطبيق «البريد» Mail وانقر فوقه، ثم انتقل إلى الجانب الأيمن من الصفحة ومرر حتى تصل الى تبويب «المحادثات» Threading، وعندها ابحث تحت التبويب السابق عن خيار «الترتيب بحسب المحادثة» Organize By Thread، ثم حرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليسار لليمين ليظهر اللون الأخضر بجانب الزر.