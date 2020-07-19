حفظ الرسائل الصوتية عبر iMessage بأجهزة «IOS»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تهتم شركة «أبل» بالخصوصية، وربما لهذا السبب لم تضف ملمح تسجيل المكالمات إلى هواتفها حتى الآن، وتجعل كل الرسائل الصوتية المتبادلة عبر تطبيق iMessage تنتهي صلاحيتها بعد دقيقتين من تبادلها افتراضياً. لكن أحياناً تحتم الظروف على المستخدم الاحتفاظ ببعض هذه الرسائل لأهميتها، أو لأنها تصف طريقاً أو تشرح معلومة معينة، ولا يعرف وقتها كيفية التغلب على هذه المشكلة. ويمكن للمستخدم حفظ الرسائل الصوتية على الهاتف، إذا كان يستخدم نظام التشغيل (Ios 13). لكن هذا الحفظ لا يعني إمكانية الاحتفاظ بها في تطبيق الملفات، أو نقلها إلى أي تطبيق آخر، لكن يعني منع الحذف التلقائي للرسالة. فإذا كنت من مستخدمي الأجهزة العاملة بنظام التشغيل (Ios 13)، ورغبت في حفظ إحدى الرسائل الصوتية عبر تطبيق iMessage، فاتبع هذه الخطوات: افتح تطبيق الرسائل ثم انقر فوق المحادثة التي تريدها. ثم أرسل تسجيلاً صوتياً للطرف الآخر، وفي الحال ستلاحظ ظهور زر: الحفظ Keep ذي اللون الأزرق أسفل الجانب الأيمن من المذكرة الصوتية التي أرسلتها. بعدها انقر فوق الزر السابق لتمنع محو هذه الرسالة حتى بعد مرور دقيقتين على إرسالها. إما إذا كنت المتلقي لرسالة صوتية ترغب في الاحتفاظ بها، فقم بمجرد تلقي الرسالة بتشغيلها وستلاحظ ظهور عبارة: انتهاء صلاحية الرسالة بعد دقيقتين. وانتظر مرور نصف دقيقة وسيظهر أمامك خيار: Keep، انقر فوقه لحفظها.