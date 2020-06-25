منع «دروب بوكس» من تحميل الصور والفيديوهات

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أحد أهم الأسباب، التي تدفع البعض من مستخدمي هواتف «آي فون» للاستعانة بتطبيق «دروب بوكس» Dropbox، هو تسهيل الوصول إلى الصور والفيديوهات الموجودة على الهاتف من خلال أجهزة المستخدم الأخرى، سواء باستخدام التطبيق أو متصفحات الـ«ويب».

لكن تحميل الصور والفيديوهات يستغرق في العادة وقتاً طويلاً، وتحميلها عبر باقة بيانات الهاتف يعني كلفة كبيرة، ويستنزف باقة البيانات بسرعة.

لذا يفضل الكثيرون أن تتم هذه العملية من خلال الشبكات اللاسلكية، غير أن هذا الأمر لابد أن يتم من خلال تغيير بعض إعدادات التطبيق.

فإذا كنت من مستخدمي تطبيق «دروب بوكس» عبر هواتف «آي فون 11»، ورغبت في منع التطبيق من استخدام باقة بيانات الهاتف في تحميل الملفات الموجودة على هاتفك، فاتبع الخطوات التالية: تأكد من تحديث تطبيق Dropbox إلى آخر إصداراته، ثم افتح التطبيق الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل صندوق مفتوح الغطاء، ثم انقر فوق قائمة «الحساب» Account في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة، ومرر داخل نافذة الحساب حتى تصل إلى خيار

«الملفات المحملة عبر الكاميرا» Camera Uploads وانقر فوقه، وبعدها ابحث داخل النافذة التالية عن خيار «استخدام باقة البيانات الخلوية» Use Cellular Data، ثم حرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليمين إلى اليسار لإيقافه عن العمل.