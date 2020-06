تغيير مجلد التنزيل الافتراضي لمتصفح «فايرفوكس»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

لا يكتفي بعض مستخدمي متصفح «سفاري» في أجهزة «ماك»، باعتباره المتصفح الافتراضي للجهاز، بل يستعينون بمتصفحات أخرى شهيرة، مثل «فايرفوكس» و«غوغل كروم»، بحثاً عن بعض الميزات الخاصة بهذين المتصفحين، أو لأن بعض التطبيقات لا تعمل إلا من خلالهما، كما هو الحال مع تطبيق «غوغل إيرث ستوديو» مثلاً.

ولأن المستخدم يحتاج أحياناً إلى تغيير بعض الإعدادات الافتراضية لهذه المتصفحات، فإنها تتيح له ذلك بسهولة. من هذا مثلاً تغيير ملف التنزيلات الافتراضي في المتصفح. لذلك، إذا كنت من مستخدمي متصفح «فايرفوكس» عبر أجهزة «ماك»، فإنه يمكنك تغيير المجلد الافتراضي لتنزيل الملفات عبر المتصفح، من خلال فتح تفضيلات متصفح «فايرفوكس» بالنقر فوق تبويب: «Firefox» ثم فوق خيار: «التفضيلات» Preferences من شريط القوائم، أو استخدم زر فتح القائمة في «شريط الأدوات»، ومنه انقر فوق خيار: «التفضيلات» Preference.

انقر بعد ذلك فوق قسم: «التفضيلات العامة» General في الجانب الأيسر، ثم مرر للأسفل حتى تصل إلى فئة: «الملفات والتطبيقات» Files And Applications وانتقل منها إلى قسم: «التنزيلات» Downloads.

انقر فوق خيار: «اختر» Choose المجاور لخيار: «حفظ الملفات في» Save Files To، ثم حدد المجلد الذي ترغب في حفظ المواد المنزلة من الويب فيه، ثم انقر فوق زر: «فتح» Open.

إذا كنت تفضل اختيار أماكن مختلفة لحفظ التنزيلات، فانقر داخل الدائرة الصغيرة المجاورة لخيار: «اسأل دوماً عن مكان حفظ الملفات» Always Ask You Where To Save Files ضمن قسم: «التنزيلات» Downloads.