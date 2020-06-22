إيقاف حركة المتحدثين في تطبيق «فيس تايم»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

زاد الاحتياج إلى تطبيقات العمل عن بعد وعقد مؤتمرات الفيديو، مع تفشي وباء «كورونا» حول العالم.

وبدأت الشركات المنتجة لتلك النوعية من التطبيقات تُدخل المزيد من التحسينات عليها لتواكب الاحتياجات الجديدة، ومنها شركة «أبل» الأميركية التي قامت من جانبها بتحسين إمكانات تطبيق «فيس تايم» Facetime ليتوافق مع هذه الظروف ومع تفضيلات المستخدم خلالها.

لكن هذا التحسين يرتبط بنظام التشغيل «Ios 13.5»، الذي لايزال في مرحلة التجريب.

ومن هذه التحسينات، تعديل إعدادات المجموعات في التطبيق ليتمكن المستخدم من إيقاف حركة الوجوه وتدافعها أثناء الدردشة.

فإذا كنت من مستخدمي الإصدار التجريبي من نظام التشغيل «Ios 13.5»، اتبع الخطوات التالية لإيقاف حركة المتحدثين في Facetime: افتح تطبيق «الإعدادات» Settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي، ومرر للأسفل حتى تصل إلى تطبيق Facetime وانقر فوقه، ثم انتقل إلى نهاية النافذة الجديدة، وابحث عن قسم «الظهور التلقائي» Automatic.Prominence، ومن ثم حرك المؤشر المجاور لخيار «التحدث» Speaking الموجود تحت القسم السابق من اليمين إلى اليسار، لإيقاف حركة الوجوه أثناء المكالمات التي تجريها المجموعات.