«أنكر» تطلق وحدة إرساء تتيح توصيل أكثر من جهاز

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت شركة «أنكر» الصينية عن إطلاق وحدة الإرساءPowerExpand Elite Thunderbolt 3 Dock الجديدة، بسعر 299 دولاراً (نحو 1100 درهم).

وأوضحت الشركة أن وحدة الإرساء الجديدة تتيح إمكانية شحن جهاز الـ«لاب توب» بـ«كيبل» واحد فقط، بقدرة تصل إلى 85 واط، مع توفير 13 منفذاً أخرى، ومنها إمكانية توصيل ما يصل إلى ثلاث شاشات وأربعة منافذ USB-A وقارئ بطاقة الذاكرة SD.

وأضافت أن الميزة الأكبر للقاعدة الجديدة تتمثل في توصيل أكثر من جهاز بالمنفذ نفسه، على عكس منفذ USB-C 3.1 من الجيل الثاني، حيث يتيح منفذ HDMI توصيل شاشة 4K بمعدل تنشيط صورة يصل إلى 60 هرتز.