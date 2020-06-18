التخلص من التنبيهات في تلفزيون «أمازون»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

انتشر استخدام جهاز Amazon Fire TV Stick كإحدى تقنيات البث الترفيهي المنزلي، ووجد تجاوباً كبيراً خلال الفترة الأخيرة.

ولاستخدام الجهاز يتم إدخال ملحق Fire Stick بمنفذ HDMI في تلفزيون «أمازون» الذكي، فيستطيع المستخدم الوصول إلى البرامج التلفزيونية والأفلام والموسيقى وغيرها.

ويتمتع الجهاز بميزات كثيرة، منها بساطة الاستخدام والاستجابة الفائقة، والتحكم عن بُعد في التلفاز، والسعة التخزينية الضخمة.

ويستطيع جهاز Amazon Fire TV Stick التعامل مع التنبيهات التي تبدو للمستخدم على شكل جرس صغير في أعلى شاشة التلفاز، كدلالة على أن هناك تنبيهات لم يقرأها.

وتظهر هذه التنبيهات في ظروف كثيرة، منها عندما يشتري المستخدم أو يستأجر فيلماً من «أمازون» على جهازه، لكن بعض المستخدمين يزعجه ظهور هذه الأيقونة ويفضّل التخلص منها. فإذا كنت من مستخدمي أجهزة Amazon Fire TV Stick وأردت إيقاف مثل هذه التنبيهات اتبع الآتي: انقر فوق زر الصفحة الرئيسة Home على جهاز التحكم عن بُعد للوصول إلى «الشاشة الرئيسة» Home screen، ثم انقر تبويب «الإعدادات» Settings في أعلى الجانب الأيمن للشاشة، ومن ثم انقر داخل النافذة الجديدة فوق خيار «التنبيهات» Notifications، علماً بأن أيقونة الجرس ستظهر فوق هذا الخيار إذا كانت هناك تنبيهات قد وصلت إليك. واضغط فوق زر القائمة الرئيسة الذي يبدو في شكل ثلاثة خطوط أفقية على جهاز التحكم عن بُعد الخاص بجهاز Fire TV Stick، وبعدها انتقل إلى يمين النافذة الجديدة، وانقر فوق خيار Dismiss للتخلص من التنبيه الحالي، أو انقر فوق خيار «التخلص من الكل» Dismiss All لو أردت محو كل التنبيهات.