منع «دروبوكس» من تحميل الصور والفيديوهات عبر باقة بيانات الهاتف

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أحد أهم الأسباب التي تدفع البعض من مستخدمي هواتف «آي فون» للاستعانة بتطبيق Dropbox app هو تسهيل الوصول إلى الصور والفيديوهات الموجودة على «آي فون» من خلال أجهزة المستخدم الأخرى، سواء باستخدام التطبيق أو متصفحات الويب.

لكن تحميل الصور والفيديوهات يستغرق في العادة وقتاً طويلاً، وتحميلها عبر باقة بيانات الهاتف يعني كلفة كبيرة، ويستنزف باقة البيانات بسرعة، لذا يفضل كثيرون أن تتم هذه العملية من خلال الشبكات اللاسلكية، لكن هذا الأمر لابد أن يتم من خلال تغيير بعض إعدادات التطبيق.

فإذا رغبت في منع التطبيق من استخدام باقة بيانات الهاتف في تحميل الملفات الموجودة على هاتفك، حاول اتباع هذه الخطوات: تأكد من تحديث تطبيق Dropbox إلى آخر إصداراته ثم افتح التطبيق الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل صندوق مفتوح الغطاء.

وانقر فوق قائمة: الحساب Account في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة، ثم مرر داخل نافذة الحساب حتى تصل إلى خيار: الملفات المحملة عبر الكاميرا Camera Uploads وانقر فوقه، وابحث داخل النافذة التالية عن خيار: استخدام باقة البيانات الخلوية Use Cellular Data، وحرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليمين إلى اليسار لإيقافه عن العمل.