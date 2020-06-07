إدارة قائمة القراءة في «سفاري» عبر «ماك»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تلعب قائمة القراءة دوراً مهماً في مساعدة متصفحي الـ«ويب» على الاحتفاظ بالمقالات المهمة التي لا يجدون وقتاً لقراءتها، والاطلاع عليها في وقت لاحق، بدلاً من العودة إلى البحث عنها عبر الـ«ويب» مرة أخرى.

ومن المتصفحات التي تعطي لهذا الأمر أهمية خاصة متصفح «سفاري» الخاص بأجهزة «ماك»، بل إنه يمنح مستخدمه الفرصة أيضاً لتنظيم وإدارة المقالات الواردة بهذه القائمة، ليصل إلى المقالات التي يريدها بسهولة، حيث تتراكم المقالات مع الوقت بشكل يصعب على المستخدم العثور على بغيته. فإذا كنت من مستخدمي «سفاري» عبر الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «ماك»، اتبع ما يلي لتنظيم قائمة القراءة عبر المتصفح: افتح المتصفح الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل بوصلة صغيرة، وانقر فوق قائمة «المعاينة» View ضمن شريط القوائم، ثم فوق خيار «إظهار الشريط الجانبي الخاص بقائمة القراءة» Show Reading List Sidebar داخل النافذة المنسدلة، لتظهر قائمة المقالات السابق حفظها في القائمة، عندها انقر فوق أي منها لقراءتها ضمن علامة التبويب الحالية.

ولو أردت قراءة المقالة في علامة تبويب أو نافذة جديدة، انقر فوقها بزر الفأرة الأيمن ثم فوق الخيار الذي تريده من القائمة المنسدلة. ويمكنك أيضا قراءة المقالات التي قمت بحفظها من قبل في وضع القراءة بلا اتصال بـ«الويب» إذا كنت قد حفظها على هذا النحو، من خلال النقر بزر الفأرة الأيمن فوق المقالة، ثم فوق خيار «الحفظ دون اتصال بالإنترنت» Save Offline. ولإزالة المقال من قائمة القراءة دون اتصال بـ«الويب»، انقر فوقها بزر الفأرة الأيمن، ثم فوق خيار «عدم الحفظ» Don’t Save من القائمة المنسدلة.