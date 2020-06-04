تفعيل وضع الطائرة لالتقاط صور الشاشة

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يطبق تطبيق «سناب شات» مبدأ الزوال السريع للمحتوى، وبموجب ذلك ينبه مستخدميه تلقائياً إذا حاول أحد متابعيهم الاحتفاظ بصورهم أو القصص الخاصة بهم.

وعندما يحاول البعض ذلك رغبة في توثيق المحتوى مثلاً لأهميته أو للتأكد منه لاحقاً يوقعه ذلك التنبيه في حرج بالغ.

لذا يمكن في الحالات الضرورية أن يلجأ المستخدم إلى تفعيل وضع الطائرة، الذي يمنع التطبيق من الاتصال بالإنترنت والتقاط صورة للشاشة في هذا الوضع.

فإذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون» واضطررت إلى التقاط صورة لمحتوى شاشة التطبيق، اتبع الخطوات الآتية: افتح تطبيق Snapchat الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل قناع أبيض فوق خلفية صفراء اللون، ومرر فوق الصفحة التي تحتوي على اللقطات والقصص وانتظر لنحو ثانيتين حتى يتم التحميل، ثم مرر في اتجاه الأعلى ليظهر أمامك «مركز التحكم» Control Centre، ومن ثم انقر فوق زر «وضع الطائرة» Airplane Mode الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل طائرة، وبعدها عد إلى التطبيق ثم التقط صورة للشاشة التي تضم اللقطة المرغوبة، وبموجب عدم تشغيل الشبكة اللاسلكية أو باقة بيانات الهاتف لن يستطيع التطبيق تنبيه الطرف الآخر إلى الخطوة التي قمت بها.