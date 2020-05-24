إضافة أماكن جديدة إلى إصدار الويب من «خرائط غوغل»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أصبح تطبيق «خرائط غوغل» من مفردات الحياة الحديثة، فمن خلاله تستطيع التنقل بسهولة والوصول إلى الأماكن التي لم تزرها من قبل، كما يمكنك التعرف إلى أقصر المسارات والوصول إلى أماكن الخدمات. ويمكنك أيضاً إضافة ما ترغب في المواقع إلى التطبيق لتسهيل الوصول إليها لاحقاً، أو لحفظها وتشاركها مع الأصدقاء، أو حتى لتعريف العملاء بها.

فإذا كنت من مستخدمي إصدار الويب من التطبيق، اتبع هذه الخطوات لإضافة مكان غير مدرج على الخريطة إليها: افتح تطبيق «خرائط غوغل» على الويب ثم ابحث عن المكان الذي تريده، من خلال شريط البحث الموجود أعلى يمين الشاشة في الواجهة العربية من التطبيق.

وبعد تحديد المكان بالضبط، انقر فوقه بزر الفأرة الأيمن. ومرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار: إضافة مكان غير مدرج على الخريطة وانقر فوقه. وستظهر أمامك نافذة جديدة لإضافة المكان، سجل في الحقل الأول منها اسم المكان. ثم انتقل إلى الحقل الثاني واختر فئة معينة يندرج تحتها هذا المكان كمطعم أو مستشفى أو ما شابه.

وتستطيع خلال الحقول التالية إضافة المكان الرئيس إذا كان المكان المختار جزءاً من مكان أكبر، وإضافة رقم الهاتف وساعات العمل وموقع الويب والصور الخاصة بالمكان.

وبعد الانتهاء من تسجيل البيانات، انقر فوق زر: الإرسال في نهاية النافذة. وانقر فوق زر: تم في نهاية النافذة الجديدة التي تشير إلى أنه سيتم إخبارك عند مراجعة وقبول الاقتراح الذي أضفته.