«هواوي» تعتزم استثمار 200 مليون دولار في الحوسبة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتمت فعاليات قمة «هواوي» العالمية لمحللي قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في دورتها الـ17، التي عُقدت، أخيراً، عبر الإنترنت، حيث انضم إلى «هواوي» أكثر من 2000 شخص من المحللين وقادة الرأي وممثلي وسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التسارع العالمي نحو العالم الذكي.

وتناولت القمة العديد من الموضوعات، كان أبرزها إعلان «هواوي» عن تطوير استراتيجيتها المتعلقة بالحوسبة في العام المقبل، بهدف تعزيز النظام الإيكولوجي المعتمد على الحوسبة وخدمات «هواوي» السحابية. وتعتزم «هواوي» استثمار 200 مليون دولار في النظام الإيكولوجي للحوسبة خلال عام 2020 وستساعد في دعم مليوني مطور في جميع أنحاء العالم. وتهدف «هواوي» إلى منح الشركاء المزيد من أساليب تطوير التطبيقات الرقمية والاستفادة الكاملة من قيمة البيانات، وذلك من خلال تنمية ابتكار المنتجات وتحسين نماذج الأعمال.

وقال رئيس خط إنتاج منتجات اتصالات البيانات في «هواوي»، كيفين هو: «يمثل عام 2020 العام الأول لبدء الاستخدام التجاري لشبكات بروتوكول الإنترنت IP الذكية. شهد القطاع بأكمله تحولاً تاريخياً لشبكات بروتوكول الإنترنت التي تطورت من الشبكة العنكبوتية العالمية إلى الشبكة الشاملة المدعومة بمقاطع الفيديو، وهو الآن في طريقه نحو التحول إلى شبكات بروتوكول الإنترنت الذكية الموجهة في عصر الجيل الخامس والحوسبة السحابية».

«هواوي» ستساعد في دعم مليوني مطوّر في جميع أنحاء العالم.