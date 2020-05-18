«بلكين» توقف دعم كاميرات Wemo Netcam اللاسلكية

المصدر: كاليفورنيا - د.ب.أ

أعلنت شركة «بلكين» عن إيقاف دعم كاميراتها اللاسلكية من سلسلة WemoNetcam اعتباراً من 29 مايو الجاري.

وأوضحت الشركة الأميركية أن السبب يعود إلى إغلاق منصة الفيديو عبر الإنترنت المرتبطة بهذه الكاميرات «iSecurity+»، التي من دونها لن تعمل الكاميرات.

وأضافت أنه من دون هذه المنصة لن يتمكن أصحاب الكاميرات من مشاهدة صورة الفيديو المباشرة للكاميرا، إضافة إلى تعذر استعمال وظائف الأمان، مثل إشعارات الحركة.

وأشارت «بلكين» إلى أنه لا يمكن استعمال الكاميرات بواسطة برامج أو خدمات «ويب» من الشركات الأخرى، ولذلك فإنها تنصح أصحاب هذه الكاميرات بضرورة تنزيل مقاطع الفيديو الخاصة بهم من المنصة قبل حلول 29 مايو الجاري.

وأضاف الشركة أنه يمكن للعملاء استرداد قيمة الشراء الخاصة بالكاميرات، التي لاتزال في فترة الضمان الممتدة لعامين.