التعرف إلى أماكن استخدام Apple Pay

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تسمح خدمة الدفع المطورة Apple Pay بإجراء عمليات الدفع من خلال أجهزة «أبل» المختلفة. ويمكن استخدامها في أنواع مختلفة من الأماكن والمتاجر في مناطق واسعة من العالم، مثل محطات الوقود والمطاعم والصيدليات وغيرها.

وكل ما على المستخدم ساعتها هو البحث عن شعار «أبل»، وسيمكنه وقتها استخدام هاتفه في إتمام الأمر بسهولة. وقد يفكر المستخدم قبل القيام بجولة ما الاطلاع على الأماكن التي سيزورها والتأكد من استعدادها لقبول الدفع من خلال خدمة Apple Pay، ليوفر على نفسه عناء الإزعاج والمشاحنات. فإذا كنت من مستخدمي خدمة Apple Pay وترغب في استخدام تطبيق الخرائط عبر الهاتف للتعرف الى الأماكن التي تقبل الدفع بهذه الطريقة، اتبع ما يلي: افتح تطبيق الخرائط على الهاتف أو على جهاز «آي باد»، ثم انتقل إلى المنطقة التي تخطط للتوقف عندها، ومن ثم انقر فوق «المكان» location المقصود على الخريطة، وبعد ذلك مرر إصبعك من أسفل الشاشة في اتجاه الأعلى لرؤية التفاصيل الخاصة بالمكان، ثم انتقل إلى قسم «من المفيد أن تعرف» Useful To Know قرب نهاية الشاشة وابحث عن أيقونة خدمة Apple Pay التي تبدو في شكل شعار «أبل» وبجواره كلمة Pay، ويمكنك التأكد من ذلك بوجود عبارة: «يقبل الدفع من خلال خدمة دفع (أبل)» Accepts Apple Pay وبجوارها علامة التأشير.