«غوغل» تضيف 5 ملحقات جديدة إلى «كروم»

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

في خطوة جديدة تستهدف تدعيم وتحسين إنتاجية العاملين من المنازل، والعاملين عن بُعد، أعلنت شركة «غوغل» عن إضافة خمسة ملحقات جديدة إلى متصفحها «كروم»، الذي يستحوذ على 70% من سوق متصفحات الإنترنت حالياً، مشيرة إلى أن تلك الإضافات تستهدف تسريع وتحسين إنتاجية العاملين من المنزل.

وأوضحت الشركة الأميركية أن الإضافات الجديدة تشترك في أنها تعمل من خلال أيقونات ومفاتيح تظهر بأماكن بارزة في الصفحة الرئيسة للمتصفح، من أجل الاستخدام السريع من خطوة واحدة، أو خطوتين على الأكثر، لتقدم وظائف مختلفة.

جاء ذلك في مراجعة تقنية لموقع «كمبيوتر ورلد» للملحقات الخمسة، أخيراً، مبيناً أنها تركز على اختصار الخطوات المطلوبة لتنفيذ المهام، وتجميع أكبر عدد من منافذ تأدية المهام في مكان واحد، هو الواجهة الرئيسة للمتصفح.

ووفقاً للمراجعة التي نشرها الموقع، أخيراً، جاءت الملحقات الخمسة كالتالي:

أداة تشغيل «أوفيس 365»

من المعروف أن «أوفيس 365» هي خدمة تقدمها شركة «مايكروسوفت»، لتشغيل حزمة برمجياتها المكتبية الشهيرة «وورد، إكسيل، باور بوينت، أوت لوك»، كخدمة عبر الحوسبة السحابية. لكن الملحق البرمجي الجديد في «غوغل كروم»، يجعل من الممكن الوصول إلى هذه الخدمة، من خلال مفتاح يظهر بمكان بارز ضمن شريط العناوين، أعلى صفحة الواجهة الرئيسة لـ«كروم»، حاملاً شعار «أوفيس» الشهير. وبالضغط عليه، يتم تنفيذ عملية التسجيل والدخول، ثم تظهر قائمة منسدلة، فيها أيقونات تطبيقات «أوفيس»، كما تظهر أيضاً أحدث الملفات التي تم استخدامها أو الوصول إليها سابقاً، من خدمة «وان درايف» للتخزين السحابي. وبالضغط على مفتاح «تحميل وفتح» يتم عرض الملفات المحددة مباشرة، وهنا يقوم المتصفح بتحميل الملف تلقائياً إلى خدمة «وان درايف» وإيداعه في مجلد باسم «ملحق أوفيس».

«مجدول زوم»

وهي أداة لجدولة والتحكم في مؤتمرات الفيديو، التي ينفذها المستخدم عبر خدمة «زووم» الأكثر شهرة حالياً، ويحمل هذا الملحق البرمجي اسم «مجدول زوم»، وبعد تثبيته، يظهر ضمن الشريط الأعلى بالواجهة الرئيسة للمتصفح تحتم اسم «زوم إي إس إتش»، وبالضغط عليه، يمكنك بدء جلسة مؤتمر فيديو عبر «زووم» على الفور، مع تشغيل الفيديو أو بدونه لبدء اجتماع فوري، أو جدولة اجتماع لاحق في تقويم «غوغل». ويطلق التقويم دعوة إلى مشاركين محددين، ويرسل لهم روابط للدخول الى الاجتماع، من خلال الضغط عليها.

دعم فني عن بُعد

يستهدف هذا الملحق البرمجي، الشركات المتوسطة والصغيرة، التي لا تتوافر لها الإمكانات الكافية لتكوين فريق دعم فني، يعمل من خلال نظام متخصص في تقديم هذه الخدمات من بُعد، حيث يمكن لمتخصصي الدعم الفني بهذه الشركات، تنزيل وتثبيت هذا الملحق البرمجي، ليظهر على واجهة «كروم»، ويمكن من خلاله الوصول عن بُعد إلى أجهزة العاملين في الشركة من المنازل، والقيام بعمليات الصيانة والدعم الفني اللازمة، سواء لنظام التشغيل، أو التطبيقات المتخصصة الموجودة على الحاسب، لضمان سير العمل.

وتصلح هذه الأداة للوصول عن بُعد للحاسبات العاملة بنظام تشغيل «ويندوز 10»، وأنظمة «ماكنتوش» من شركة «أبل». وبعد تثبيتها، يظهر مفتاح يحمل اسم «الدعم عن بُعد» في الأعلى، ثم خيار «الحصول على الدعم» أو «منح الدعم»، إذ يتيح لأي جهاز أن يتحكم في الجهاز الآخر، ويقدم له الدعم، ولا يتطلب الأمر سوى أن يقوم الجهاز الأول بإصدار أمر تقديم الدعم، ويقوم الجهاز الثاني بقبول الأمر.

لوحة الملصقات

في مكاتب الموظفين، توجد عادة لوحة، يلصق فيها الملاحظات والتدوينات السريعة، على قصاصات ملونة من الورق، والملحق البرمجي «بايبر»، الذي أضيف لـ«غوغل كروم»، يحاول تعويض هذا النقص لدى العاملين بالمنزل، فهو عبارة عن أداة تعمل مكاناً لتدوين الملاحظات القصيرة، والمذكرات الطويلة، أثناء جلسات العمل عن بُعد عبر المتصفح، ثم تخزينها داخل «كروم» نفسه، وبالتالي لا تحتاج للمزامنة والتحديث، وتقدم الأداة تلميحات للتنسيق، تكفي لتفريغ الأفكار التي يتم التعبير عنها في نص عادي.

فاحص «غوغل درايف»

يحمل هذا الملحق اسم «تشيكر بلس»، وهو يقوم بمراقبة وفحص مستمر حساب المستخدم في خدمة «غوغل درايف» للتخزين السحابي، لاسيما مع مستخدمي حزمة برمجيات «جي سويت» المخصصة للشركات، المناظرة لـ«أوفيس 365» من «مايكروسوفت»، ثم يصدر تنبيهات للمستخدم عند تعديل ملف مشترك، ويظهر نافذة منبثقة على الشاشة تعرض محتويات «غوغل درايف» المرتبطة بالملف، ليظل الموظف على دراية أولاً بأول، بما يجري من تطورات بالملفات التي يتشارك فيها مع زملائه في العمل.

اجتماعات الفيديو

يتيح الملحق البرمجي «مجدول زوم»، العديد من الخيارات لاجتماعات الفيديو، مثل التشغيل والإيقاف والتسجيل، فضلاً عن التحكم بالمشاركين، وكتم الصوت، وتعيين مضيف الاجتماع، إضافة إلى التوافق مع كل من تقويمي «غوغل»، و«آوت لوك» من شركة «مايكروسوفت»، وسحب جداول مواعيد الاجتماع منهما، والعمل على إظهارها في القائمة التي تظهر أمام المستخدم.