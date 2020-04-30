شركة ناشئة تكشف عن نظام رقمي جديد للرصد الوبائي

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

كشفت شركة أميركية ناشئة عن نظام رقمي جديد للرصد الوبائي، يعتمد على النماذج الإحصائية المميكنة التي تعمل على أجهزة الحاسبات القوية، وتحصل على معلوماتها اللازمة لمتابعة أي وباء بصورة لحظية، عبر الملايين من أجهزة قياس الحرارة الذكية، التي تقيس حرارة الجسم وأشياء أخرى 150 مرة يومياً، وتبثها لحظياً بتقنية «بلوتوث» إلى تطبيق خاص على الهواتف المحمولة، التي تنقلها بدورها لحظياً لقواعد البيانات المركزية، لتوفر لنظام الرصد الوبائي المؤشرات الصحية الأولية لملايين الأشخاص المنتشرين على بقعة جغرافية واسعة.

وأفادت شركة «كينسا» المتخصصة في نظم الرعاية الصحية، والصحة العامة، بأن النظام الجديد يجري تطويره منذ عام 2012، مشيرة إلى أنها تلقت طلبات عدة لاستخدامه في المواجهة الدائرة مع وباء «كورونا»، باعتباره أداة سريعة وفاعلة، تفعل في لحظات ما تفعله مراكز السيطرة على الأمراض في أسابيع وشهور.

مكونات النظام

وأوضح موقع networkworld.com في تقرير نشره، أخيراً، عن النظام الجديد، بأنه يتكون من موازين ذكية لدرجة حرارة الجسم، باعتبارها المؤشر الأبرز الدال على الإصابة بالفيروسات والميكروبات المسببة للأوبئة والأمراض المعدية سريعة الانتشار، مثل الإنفلونزا و«كورونا» وغيرهما، كما تقوم هذه الموازين بمتابعة العديد من المؤشرات الحيوية الاخرى للجسم، مثل مستوى التعرق، ومعدلات النبض وضغط الدم، وغيرها من المؤشرات التي توفر صورة أوضح وأدق عن الحالة المرضية.

ووفقاً للتقرير، جرى تصميم موازين الحرارة، ليرتديها الأشخاص، من دون أن تسبب لهم مضايقة، حيث يمكن وضعها خلف الأذن، أو في أماكن أخرى بالجسم، لتقوم بعملها في التقاط درجة الحرارة، وغيرها من المؤشرات الحيوية الأخرى، إذ إنها مصممة للقيام بالقياسات 150 مرة في اليوم، من دون أن يشعر الشخص بأي شيء.

تطبيق خاص

أما الجزء الثاني في النظام، فهو تطبيق خاص يتم تنزيله على الهواتف المحمولة، ويفترض أن يعمل لمصلحة الجهات الصحية المسؤولة عن نظم السيطرة على الأمراض والأوبئة. وبمجرد تنزيل التطبيق على الهاتف، يقوم المستخدم بعمل «اقتران» بين الهاتف والتطبيق، وميزان الحرارة الذكي الذي يرتديه الشخص، وهي عملية بسيطة، تتم على غرار عملية «الاقتران» بين السماعة اللاسلكية وجهاز الهاتف.

وبعدها يتم نقل وتبادل البيانات بين ميزان الحرارة الذكي والهاتف والتطبيق عبر تقنية «بلوتوث». وفي كل مرة تصل فيها البيانات للتطبيق، يقوم بتصنيفها وفهرستها، بالطريقة التي أعدها علماء الوبائيات، والمسؤولون عن مكافحة الأمراض المعدية، ثم تنقل إلى الجهة الصحية المسؤولة.

قواعد البيانات

وتمثل هذه الخطوات مرحلة «التغذية اللحظية بالبيانات» للنظام المركزي، وبوصولها إلى الجهة الصحية المختصة، تدخل قواعد البيانات الخاصة بالنظام، لتضاف إلى جميع البيانات الواردة من ملايين الموازين الحرارية الذكية الأخرى، لحظياً، لتقوم التطبيقات والبرامج المستندة لأدوات التحليل العميق للبيانات الضخمة، بفهرستها وتحليلها، وعرض المؤشرات العامة لدى هؤلاء الملايين من الأشخاص، من منظور علم الوبائيات، ومن ثم وضع تقديرات لحظية حول تطورات الحالة الصحية، وبؤر تفشي الأوبئة، وتوجهاتها المستقبلية.

واستناداً إلى هذه المعلومات اللحظية، يقوم مسؤولو ومخططو الرعاية الصحية، بوضع خطط حشد وتعبئة الموارد الصحية، بالطريقة التي تتناسب مع الحالة الفعلية للوباء على الأرض، سواء لحظة بلحظة، أو على مستوى الأيام والأسابيع والأشهر التالية.

موازين ذكية لمليوني شخص

قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كينسا»، أنديز سينغ، إن شركته تمتلك حالياً موازين حرارة ذكية لدى أكثر من مليوني مستخدم، في أكثر من مليون أسرة أميركية، كل منها يقوم بتسجيل 150 قراءة يومياً، موضحاً أن هذه الموازين تكلف ما بين 40 دولاراً للموازين العادية، و70 دولاراً للموازين المتقدمة، التي توضع خلف الأذن، وتقيس درجات الحرارة والمؤشرات الأخرى، فضلاً عن إتاحة الفرص للمستخدم لإضافة أي من الأعراض الاخرى التي يعانيها.

وأضاف سينغ أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ظلت لعقود تراقب الأمراض، مثل الإنفلونزا، بالاعتماد على البيانات المجمعة من زيارات المرضى لأقسام الرعاية الصحية، التي تقوم بعد ذلك بالتشخيص والإبلاغ عن تلك التشخيصات لمراكز السيطرة على الأمراض، وهذا الأسلوب يستغرق وقتاً طويلاًَ قد يمتد لأسابيع أو أشهر، في حين أن نظام «كينسا» يجعله يحدث في الوقت الحقيقي، وبالتالي تحديد النقاط الساخنة للوباء في الوقت الفعلي، الأمر الذي يحقق الكشف المبكر، والاستعداد والمواجهة المبكرة، ما يحقق فاعلية أكبر في الحد من انتشار الأمراض.