قراءة آخر الأخبار باستخدام مساعد «غوغل الرقمي»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يعدّ مساعد «غوغل الرقمي» أحد أشهر المساعدات الرقمية التي يمكن الاستعانة بخدماتها، عبر كثير من الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «أندرويد»، وسماعات «نيست»، وأجهزة «غوغل هوم»، وبعض الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «Ios». ويمكن لهذا (المساعد) أن يقدم للمستخدم خدمات كثيرة في إدارة المنزل والإنتاجية والتسوّق والشبكات الاجتماعية والتواصل والصحة واللياقة، وغير ذلك. ويتوافر مساعد «غوغل الرقمي» على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android بلغات عدة، أبرزها: العربية والصينية والدنماركية والهولندية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والهندية والإيطالية واليابانية والروسية والإسبانية، وسيتوافر قريباً بلغات أخرى. فإذا أردت الاستعانة به في التعرف إلى آخر الأخبار وقراءتها، اتبع هذه الخطوات: انقر فوق زر التشغيل الرئيس الخاص بالمساعد الرقمي. وستظهر أمامك نافذة منبثقة تضم السؤال المعتاد للمساعد: كيف يمكنني مساعدتكHow May I Help You، فقط قل للمساعد صباح الخيرGood Morning، وهنا سيرد المساعد تحيتك مع ذكر اسمك ثم يبدأ بعرض حالة الطقس في مدينتك. وسيتبع مساعد «غوغل الرقمي» ذلك بقراءة آخر المستجدات من مصادر الأخبار التي قمت بتحديدها له من قبل. ويمكنك أيضاً أن تقول للمساعد: مساء الخير Good Evening، أو تحية بعد الظهرGood Afternoon، وسيقوم بمقتضى ذلك بعرض الأخبار الجديدة الخاصة في كل وقت بمجرد إلقاء التحية المناسبة عليه، علماً بأن (المساعد) على وعي تام بجميع أوقات اليوم.