التشغيل التلقائي لتطبيق «زووم» مع حاسبات عاملة بنظام «ويندوز»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يعدّ تطبيق «زووم» Zoom Client أحد أهم التطبيقات التي تجمع بين عقد مؤتمرات الفيديو والاجتماعات، عبر الويب والتراسل الجماعي، من خلال منصة واحدة. ويمكن تثبيت التطبيق عبر أنواع الأجهزة المختلفة كالهواتف والحاسبات المكتبية والحاسبات اللوحية. ويقدم للمستخدم إمكانات واسعة حتى في إصداراته المجانية، كما يترك له حرية ضبط الإعدادات بما يتوافق مع رغباته من دون أن يفرض عليه إعدادات بعينها. ومن ذلك مثلاً إمكانية تشغيل التطبيق تلقائياً مع تشغيل أجهزة الحاسب العاملة بنظام التشغيل «ويندوز» أو «ماك»، وذلك ليتوافق مع الحاجة الدائمة لبعض المستخدمين للتواصل بشكل دائم، من خلال التطبيق مع نسيان تشغيله قبل الاجتماعات المهمة. فإذا رغبت في تشغيل التطبيق اتبع هذه الخطوات: افتح تطبيق Zoom Client على حاسبك، وتبدو الأيقونة الخاص به في شكل كاميرا فيديو. ثم توجه إلى أعلى يمين نافذة التطبيق، وانقر فوق أيقونة الإعدادات Settings التي تبدو في شكل ترس رمادي.

وانقر فوق تبويب: الإعدادات العامة General في أعلى نافذة القوائم الواردة يسار الشاشة. وانتقل إلى قسم: التطبيق Application في الجانب الأيمن من الصفحة. ثم انقر داخل المربع الصغير المجاور لخيار: تشغيل التطبيق عندما أقوم بتشغيل نظام ويندوزStart Zoom When I Start Windows.

وتستطيع أيضاً إتمام هذا الأمر من دون إصدار أي أصوات، إذا نقرت داخل المربع المجاور للخيار الجديد الذي ظهر أمامكSilently Start Zoom When I Start Windows.