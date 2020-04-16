تشارك الموقع بثاً لحظياً باستخدام «خرائط غوغل»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أصبح تشارك الموقع مع الآخرين ميزة مهمة تحافظ عليها تطبيقات الخرائط الشهيرة، مثل «خرائط غوغل» و«خرائط أبل»، كما أن بعضها أصبح يتيح للمستخدم اتجاهات الوصول إلى هذا المكان حتى أثناء السير، بعرض صور حية من المباني والشوارع.

ومن المزايا المهمة التي يحرص تطبيق «خرائط غوغل» على تقديمها، ميزة «التشارك الحي للموقع»، ويقصد بذلك إمكانية تشارك حركة المرء لحظة بلحظة على التطبيق، ووفقاً للوقت الذي يحدده المستخدم.

ويفيد هذا الأمر في متابعة الصغار مثلاً أثناء انتقالهم من مكان إلى آخر، أو متابعة وصول المشتريات من مكان معين، والتواصل عند الضرورة. لذلك، إذا كنت من مستخدمي تطبيق «خرائط غوغل»، فإنه يمكنك تشارك موقعك مع الآخرين بثاً حياً، بحيث تظهر الأيقونة الخاصة بك وهي تتحرك فوق الخريطة بشكل لحظي، وذلك من خلال التأكد أولاً من امتلاك من ترغب في تشارك موقعك معه حساباً على «غوغل»، ثم أضف عنوان بريده على منصة Gmail إلى جهات الاتصال الخاصة بك إن لم تكن قد أضفته سابقاً.

افتح تطبيق «خرائط غوغل» على هاتفك، سواء يعمل بنظام تشغيل «أندرويد» أو «آي أو إس»، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل خريطة يعلوها حرف «G».

انقر فوق أيقونة التنقل الرئيسة في التطبيق، وتبدو في شكل ثلاثة خطوط أفقية في أعلى يسار الشاشة، ثم انقر فوق خيار: «تشارك الموقع»Location Sharing، ثم فوق خيار: «إضافة أشخاص» Add People لتختار من ترغب في تشارك الموقع معهم.

حدد بعد ذلك المدة الزمنية التي تسمح خلالها لهؤلاء الأشخاص بالمتابعة اللحظية، ثم انقر فوق خيار: «اختيار الأشخاص» Select People، ثم حدد الشخص الذي تريد مشاركة الموقع معه، وانقر فوق زر: «مشاركة» Share.