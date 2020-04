إيقاف أصوات تنبيهات التطبيقات في «ويندوز 10»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تساعد التنبيهات الخاصة بالتطبيقات في نظام التشغيل «ويندوز 10» المستخدمين على الاهتمام ببعض الأمور الضرورية، مثل المناسبات والدردشة مع فريق العمل ورسائل البريد المهمة، وغيرها. لكن الصوت الذي يصدر عن هذه التنبيهات بين الحين والآخر يزعج المستخدم، ويقلل تركيزه. غبر أنه مع إطلاق الإصدار 1909 من «ويندوز 10»، أصبح بمقدور المستخدم إيقاف أصوات تنبيهات كل التطبيقات مع الاستمرار في استقبال التنبيهات المرئية على الشاشة. فإذا كنت من مستخدمي الإصدار الجديد، ورغبت في إيقاف أصوات التنبيه الصادرة من كل التطبيقات، فاتبع الخطوات التالية: انقر فوق قائمة «ابدأ» Start في نهاية الجانب الأيسر من الشاشة، ثم انقر أيقونة «الإعدادات» Settings، التي تبدو على شكل ترس أبيض في أقصى الجانب الأيسر من القائمة، ثم انقر فوق تبويب «النظام» System داخل نافذة الإعدادات، وتبدو الأيقونة الخاصة به على شكل حاسب، بعد ذلك مرر داخل الجانب الأيسر من النافذة الجديدة، حتى تصل إلى قسم «التنبيهات والإجراءات» Notification and actions وانقر فوقه، عندها انتقل إلى الجانب الأيمن من النافذة، وابحث تحت قسم «التنبيهات» Notifications عن خيار «السماح للتنبيهات بتشغيل الأصوات» Allow Notifications To Play Sounds، ثم انقر داخل المربع الصغير المجاور للخيار السابق لحذف علامة التأشير منه.