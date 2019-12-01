المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

حل مشكلات تسجيل الدخول إلى Line

يستخدم تطبيق Line للتراسل الفوري، عبر الأجهزة المحمولة، لكن يمكن استخدامه، أيضاً، من خلال الحاسبات العاملة بنظامي التشغيل: «ماك» و«ويندوز». غير أنه أحياناً تصادف مستخدمي إصدارات الـ«ويب» من التطبيق بعض المشكلات في تسجيل الدخول.

فإذا كنت من مستخدمي Line عبر حاسبات «ماك» أو «ويندوز»، وصادفت مشكلة من هذا النوع، فاتبع ما يلي لحلها: ادخل إلى الرابط:

(https:/‏‏‏/‏‏‏bit.ly/‏‏‏34S4U81)،

لتتأكد من أن الإصدار الذي قمت بتنزيله من التطبيق متوافق مع نظام التشغيل الخاص بجهازك. وحاول إلغاء «تثبيت التطبيق» Uninstall عبر الحاسب، ثم أعد «التثبيت» Reinstall مرة أخرى بالطريقة المعتادة لتثبيت البرامج، ومن ثم أعد تشغيل «Restart»، وبعده عطل مؤقتاً أي برنامج من برامج «الحماية» firewalls أو أي «برامج للتأمين» security software بشكل مؤقت، أو اسمح للتطبيق بالاتصال بالإنترنت، ثم عطل أي برامج مخصصة لأغراض معينة، مثل برنامج Windows Blinds.

«البحث والاستبدال» في «مستندات غوغل»

تتيح البرامج المكتبية، كمجموعة «أوفيس»، تصحيح الأخطاء المكتوبة دفعة واحدة، كما تتيحها، أيضاً، البرامج المكتبية التي تتخذ من الـ«ويب» قاعدة انطلاق لها، منها تطبيق «مستندات غوغل».

فإذا كنت من مستخدمي هذا التطبيق، ورغبت في تصحيح كل الأخطاء المتكررة في مرة واحدة، أو استبدال الكلمة نفسها في المستند بأكمله، فيمكنك استخدام ميزة «البحث والاستبدال» Find and Replace باتباع الآتي: سجل الدخول إلى حسابك عبر «غوغل درايف»، وافتح المستند المرغوب، ثم توجه إلى شريط القوائم وانقر قائمة التحرير، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة التي ستظهر حتى تصل إلى خيار «البحث والاستبدال» وانقر فوقه. ويمكنك بدلاً من ذلك النقر فوق مفتاحي (Control وH)، لتظهر نافذة جديدة، اكتب داخل الحقل الأول منها الكلمة التي ترغب في إصلاحها، ثم انتقل إلى الحقل الثاني الفارغ الخاص بالاستبدال في النافذة ذاتها، وسجل الكلمة التي ترغب في إحلالها محل الكلمة الخاطئة، ثم انقر زر «استبدال الكل» Replace all.