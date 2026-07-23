«فيفا»: إسبانيا مرشحة لكسر العقدة والاحتفاظ بلقب كأس العالم 2030

يملك منتخب إسبانيا بقيادة مديره الفني لويس دي لا فوينتي المؤهلات بعد أربع سنوات لتكرار إنجازه التاريخي بالتتويج بمونديال 2026. واحتفل لاعبو إسبانيا بالتتويج باللقب عن جدارة واستحقاق، ليحقق الماتادور لقبه العالمي الثاني، ولكن يبرز التساؤل هل يستطيع هذا المنتخب تكرار إنجازه في نسخة 2030؟

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عبر موقعه الرسمي إن التنبؤ بما قد يحدث بعد أربع سنوات سيكون محاطاً ببعض التحفظات، ولكن منتخب إسبانيا مؤهل لأن يكون أول منتخب يحقق كأس العالم مرتين متتاليتين لأول مرة منذ 64 عاماً.

وأشار «فيفا» إلى أنه منذ أن احتفظت البرازيل باللقب عام 1962، فشل 15 منتخباً توجوا بكأس العالم في الحفاظ على اللقب بعد أربع سنوات، حيث وصلت الأرجنتين لنهائي مونديالي 1990 و2026، والبرازيل في 1998، وفرنسا في 2022، لكن المنتخبات الثلاثة فشلت في مساعيها للقب ثانٍ على التوالي.

وأجاب تقرير «فيفا» على تساؤل لماذا يمكن لإسبانيا أن تؤمن بقدرتها على التتويج بلقب مونديال 2030، مشيراً إلى أن دي لا فوينتي لديه العديد من الاعتبارات التي تثير التفاؤل أكثر من أي بطل سابق يسعى للاحتفاظ بلقبه بعد أربع سنوات.

عاملا الأرض والجمهور

لا تضمن استضافة البطولة النجاح أبداً، لكن عاملي الأرض والجمهور يساعدان على تقديم المنتخبات المستضيفة أفضل أداء بسبب حماس الجماهير، والفروق الطفيفة التي تحسم مباريات المونديال، وكلها عوامل تصبّ في مصلحة إسبانيا.

فريق شاب وقوي

فاز منتخب إسبانيا بكأس العالم بـ11 لاعباً أعمارهم 25 عاماً على الأكثر إضافة إلى ثمانية لاعبين فقط أعمارهم 30 عاماً على الأقل. وتُعد العناصر الشابة مثل باو كوبارسي، لامين جمال، بيدري، جافي، مارك بوبيل، إريك جارسيا، فيكتور مونيوز، وغيرهم، ركائز أساسية في الوقت الحالي والمستقبل، ومن السهل تخيل تألقهم مجدداً في 2030.

هوية واضحة

عرفت إسبانيا هويتها في كرة القدم منذ ما قبل بطولة أمم أوروبا يورو 2008، إذ يتجاوز أسلوب إسبانيا القدرات الفردية للاعبيها، رغم أن ركائز الوسط أسهموا في الحفاظ على هذه الهوية على مدار 18 عاماً. ولا يُعد الاستحواذ على الكرة مجرد أسلوب تكتيكي لإسبانيا بل هو لغة وإيقاع، ويمنحها التفوق على بقية منافسيها الذين يبحثون عن وصفة سحرية.

بوصلة دي لا فوينتي

تسلّم دي لا فوينتي منتخب إسبانيا وهو فريق يبحث عن تصحيح مساره في 2023، ونجح في غضون ثلاث سنوات في تحويل منتخب إسبانيا إلى بطل أوروبا والعالم.