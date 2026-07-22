مدرب شباب الأهلي يُذكّر بطل العالم دي لا فوينتي بهزيمة عمرها 6 سنوات

هنأ مدرب شباب الأهلي، البرازيلي أندريه جاردين، مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي بتتويج «الماتادور» بلقب كأس العالم لكرة القدم على حساب الأرجنتين خلال المباراة النهائية التي أقيمت مساء الأحد الماضي، عبر نشر صورة في حسابه الشخصي على «إنستغرام»، ذكّره فيها بتفوقه عليه قبل ست سنوات.

وتعود الصورة التي نشرها جاردين إلى نهائي أولمبياد طوكيو 2020، حين كان يقود منتخب البرازيل تحت 23 عاماً، وتوج معه بالميدالية الذهبية بعد الفوز على إسبانيا 2-1، التي كان يدربها آنذاك دي لا فوينتي. واللافت أن قائمة المنتخب الإسباني التي شاركت وقتها كانت نواة للتشكيلة الحالية التي حققت «مونديال 2026».

ورغم الخسارة التي تكبدتها «لا روخا» في النهائي الأولمبي، فإنها لم تعرقل مسيرة دي لا فوينتي، إذ جرت ترقيته لتولي تدريب المنتخب الإسباني الأول في عام 2023، قبل أن يقوده بعد ثلاث سنوات إلى لقب كأس العالم. وعلق مدرب شباب الأهلي على الصورة قائلاً: «من الرائع أن أرى هذه الصورة مجدداً، فهي تحمل اليوم معنى أكبر، نهائي أولمبي، ومنتخبان كبيران، ومنافس لطالما أعجبت به كثيراً».

وأضاف: «لويس دي لا فوينتي رجل نبيل ومدرب استثنائي، الفوز بكأس العالم ليس ثمرة حملة رائعة فحسب، بل مكافأة لعمل بُني بالصبر، ومعرفة عميقة باللاعبين، وفكرة لعب نضجت على مر السنين». وتابع: «مرافقة جيل منذ الفئات السنية، وفهم تطوره، والاستمرار في مشروع واحد، من أثمن الطرق لبناء فريق فائز، تهانينا سيدي لقب مستحق بجدارة».

يذكر أن أندريه جاردين تولى تدريب شباب الأهلي خلفاً للبرتغالي باولو سوزا، ويمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات، أملاً في إعادة الفريق إلى منصات التتويج بعد موسم شهد تراجعاً في حصيلة الألقاب، مقارنة بالموسم الذي سبقه.

تشكيلة منتخب إسبانيا في أولمبياد طوكيو 2020

■■ حارس المرمى: أوناي سيمون.

■■ الدفاع: أوسكار جيل (خيسوس فاليجو)، وإريك جارسيا، وباو توريس، ومارك كوكوريلا (خوان ميراندا).

■■ الوسط: ميكيل ميرينو (كارلوس سولير)، ومارتن زوبيميندي (جون مونكايولا)، وبيدري.

■■ الهجوم: ماركو أسينسيو (براين جيل)، وميكيل أويارزابال (رافا مير)، وداني أولمو.