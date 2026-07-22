دي لا فوينتي يكرّس هيمنة المدرب الوطني على كأس العالم

واصل المدرب الإسباني لويس دي لا فوينتي ترسيخ هيمنة المدرب الوطني على لقب كأس العالم، بعدما قاد منتخب بلاده إلى التتويج بلقب مونديال 2026، ليصبح المدرب الوطني الـ22 الذي يقود منتخب بلاده إلى المجد العالمي على مدار 23 نسخة من البطولة.

وأكد دي لا فوينتي، بقيادته المنتخب الإسباني للفوز على الأرجنتين بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الأحد الماضي، والتتويج بالنجمة الثانية في تاريخ «لا روخا»، حقيقة تاريخية تتمثل في الهيمنة المطلقة للمدرب الوطني على سجلات كأس العالم، منذ تتويج منتخب الأوروغواي بلقب النسخة الأولى عام 1930 بقيادة المدرب الأوروغوياني ألبرتو سوبيتشي.

ولايزال سوبيتشي يحتفظ برقم أصغر مدرب يقود منتخب بلاده إلى لقب كأس العالم، بعدما توج بالبطولة وهو في سن 31 عاماً، فيما أصبح دي لا فوينتي أكبر مدرب وطني يتوج مع منتخب بلاده، بعمر 65 عاماً و29 يوماً.

وتحفل سجلات كأس العالم بالعديد من الأرقام القياسية التي حققها المدربون الوطنيون، إذ يبقى الإيطالي فيتوريو بوزو المدرب الوحيد الذي توج باللقب مرتين، بعد أن قاد منتخب إيطاليا إلى إحراز لقبي نسختي 1934 و1938.

كما شهد تاريخ البطولة نجاح ثلاثة مدربين في الجمع بين لقبي كأس العالم لاعباً ومدرباً، وهم البرازيلي ماريو زاغالو، المتوج لاعباً عامي 1958 و1962، ومدرباً عام 1970، والألماني فرانتس بكنباور، الذي توج لاعباً عام 1974 ومدرباً عام 1990، والفرنسي ديدييه ديشان، الفائز لاعباً عام 1998، قبل أن يقود منتخب بلاده إلى اللقب مدرباً في نسخة 2018.

وشهدت النسخة الحالية أيضاً مواصلة المدربين الوطنيين تحطيم الأرقام القياسية، بعدما أصبح الفرنسي ديدييه ديشان أكثر مدرب يقود منتخباً في مباريات كأس العالم، برصيد 27 مباراة، كما انفرد بالرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات، بإجمالي 20 فوزاً، فيما يحتفظ البرازيلي لويس فيليبي سكولاري برقم أكبر سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ البطولة، برصيد 11 فوزاً بين نسختي 2002 و2006.

وتشير السجلات التاريخية إلى أن البرازيل تعد أكثر دولة قدمت مدربين فائزين بكأس العالم، بواقع خمسة مدربين، تليها ألمانيا بـأربعة مدربين، ثم إيطاليا والأرجنتين بثلاثة مدربين لكل منهما، ثم الأوروغواي وفرنسا وإسبانيا بمدربين اثنين لكل دولة، فيما تمتلك إنجلترا مدرباً واحداً توج باللقب.