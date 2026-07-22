شوقي يهدي الإمارات ذهبية آسيا في سباحة 50 متراً حرة

واصل سباح منتخب الإمارات حسين شوقي تألقه في بطولة آسيا الثانية عشرة للفئات العمرية للسباحة، المقامة في العاصمة التايلاندية بانكوك، بعدما توج بالميدالية الذهبية في سباق 50 متراً حرة، ليضيف إنجازاً قارياً جديداً إلى رصيده، ويؤكد مكانته بين أبرز سباحي آسيا.

وجاء التتويج بعد أيام قليلة من إحراز حسين شوقي الميدالية الفضية في سباق 50 متراً فراشة، والتي كانت أولى ميداليات الإمارات في البطولة، قبل أن يختتم مشاركته بأفضل صورة ممكنة بإهداء الإمارات الميدالية الذهبية في سباق السرعة.

ويعد هذا الإنجاز امتداداً لسلسلة النجاحات التي يحققها السباح الإماراتي على المستوى القاري، في ظل المستويات المميزة التي قدمها طوال منافسات البطولة، ليؤكد التطور الكبير الذي تشهده السباحة الإماراتية في الفئات العمرية.

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات المائية ورئيس البعثة عبدالله الوهيبي: «هذا الإنجاز ثمرة العمل المشترك بين اللاعب والجهازين الفني والإداري، ويؤكد أن برامج إعداد المنتخبات الوطنية تسير في الاتجاه الصحيح».

وشارك منتخب الإمارات في البطولة بسبعة سباحين هم: حسين شوقي، حمد الشحي، عبدالله العامري، سيف جمعان، محمد اليماحي، سيف اليماحي، يارا المهيري، فيما ترأس البعثة عبدالله الوهيبي، وضم الجهاز الفني مروان الحتاوي مديراً فنياً، وطلال العلي مدرباً للمنتخب، إلى جانب نعومي برناديت إدارية منتخب السيدات.