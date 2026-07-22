19 حكماً من كأس العالم 2026 أداروا مباريات في الدوري الإماراتي

كشفت إحصائية رصدتها «الإمارات اليوم»، أن 19 حكماً دولياً في كرة القدم، بينهم الحكم الدولي الإماراتي عمر آل علي، شاركوا في إدارة مباريات كأس العالم 2026 التي اختتمت مساء الأحد الماضي في الولايات المتحدة بفوز إسبانيا على الأرجنتين بنتيجة (1-0)، كانوا قد قادوا مباريات في دوري المحترفين الإماراتي خلال الموسم الكروي المنصرم 2025-2026، ما يؤكد استعانة الدوري الإماراتي بنخبة من أفضل الحكام على مستوى العالم.

ومن أبرز الحكام الذين تواجدوا في الدوري الإماراتي، السلوفيني سلافكو فينتشيتش الذي أدار المباراة النهائية للمونديال بين إسبانيا والأرجنتين، إذ سبق له إدارة مباراتين في الملاعب الإماراتية خلال الموسم الماضي هما: مواجهة الجزيرة والنصر التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن الجولة الثالثة من دوري المحترفين، ومباراة الجزيرة والوحدة التي انتهت بفوز الأخير بثلاثية نظيفة في الدور نصف النهائي لكأس رابطة المحترفين «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

ووفقاً للإحصائية، تضم قائمة حكام المونديال الذين أداروا مباريات في الدوري الإماراتي كلاً من: عمر آل علي (الإمارات)، كليمان توربان وفرانسوا ليتكسير (فرنسا)، رامون أباتي ورافائيل كلاوس وويلتون سامبايو (البرازيل)، سيزار راموس (المكسيك)، فاكوندو تيلو وداريو هيريرا ويائيل فالكون (الأرجنتين)، خيسوس فالنزويلا (فنزويلا)، إسبن إسكاس (النرويج)، إيلجيز تانتاشيف (أوزبكستان)، إيفان بارتون (السلفادور)، أدهم مخادمة (الأردن)، سلافكو فينتشيتش (سلوفينيا)، كريستيان غاري (تشيلي)، إستفان كوفاتش (رومانيا)، فيليكس تسفاير (ألمانيا).

من جانبه، أكد الحكم الدولي السابق وخبير التحكيم، عبدالله العاجل، لـ«الإمارات اليوم»، أن لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وفّقت في اختيار السلوفيني سلافكو لإدارة النهائي باعتباره أحد أفضل حكام العالم، لافتاً إلى أنه أدار اللقاء دون أخطاء مؤثرة، وأن قراراته كانت سليمة تماماً، لاسيما احتساب هدف الفوز لإسبانيا في الدقيقة (106)، وإلغاء هدفين آخرين في الدقيقتين (96) و(113)، بالإضافة إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعب الأرجنتين إنزو فيرنانديز بعد نيله الإنذار الثاني.