العاجل: إلغاء هدف ويليامز «صحيح» لوجود حالة «دهس»

أكد الحكم الدولي السابق في كرة القدم الخبير التحكيمي، عبدالله العاجل، أن قرار الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش في نهائي كأس العالم 2026، أمس، بإلغاء هدف لإسبانيا سجله نيكو ويليامز في الدقيقة (96) كان صحيحاً، لوجود حالة «دهس» على مدافع الأرجنتين نيكولاس أوتاميندي قبل وصول الكرة إلى اللاعب الإسباني وتسجيله الهدف.

وقال العاجل لـ«الإمارات اليوم» إن الحكم سلافكو قاد المباراة النهائية، التي جمعت إسبانيا والأرجنتين وانتهت بفوز المنتخب الإسباني 1-0 وتتويجه باللقب، باقتدار ودون أي أخطاء تحكيمية مؤثرة، مستفيداً من شخصيته القوية وخبرته في اتخاذ القرارات المناسبة والسيطرة على مجريات اللقاء.

وأضاف أن «هدف تتويج إسبانيا، الذي سجله فيران توريس في الدقيقة (106)، صحيح بنسبة 100%، ولا توجد فيه أي حالة تسلل، كما أن قرار الحكم إلغاء هدف آخر لإسبانيا في الدقيقة (113) كان صحيحاً أيضاً لوجود حالة تسلل»، موضحاً أن «اللاعب يُعد في موقف تسلل إذا تداخل في اللعب أو أثّر في أحد المنافسين».

وأوضح العاجل أن «الشوط الأول لم يشهد أي حالات تحكيمية مؤثرة، نظراً إلى اعتماد المنتخبين أسلوباً حذراً»، مشيراً إلى أنه «رغم سيطرة المنتخب الإسباني واستحواذه على الكرة، فإنه لم ينجح في تهديد المرمى الأرجنتيني بالشكل المطلوب».

وبخصوص مطالبة المنتخب الإسباني بركلة جزاء في الدقيقة (38) بداعي وجود لمسة يد داخل منطقة الجزاء، أكد العاجل أن «الحالة لا ترقى إلى ركلة جزاء»، واصفاً الشوط الأول بأنه «كان عادياً من الناحية التحكيمية»، لافتاً إلى أن «تدخلات الحكم الرابع الأردني أدهم مخادمة كانت إيجابية في بعض الحالات».

وتابع: «لا توجد ركلة جزاء لإسبانيا في الدقيقة (66) لمصلحة لامين جمال، إذ كانت هناك بالفعل حالة مسك من لاعب الأرجنتين نيكولاس تاليافيكو، لكنها لم تكن مؤثرة في سير اللعب».

وضم طاقم تحكيم المباراة الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، بمساعدة مواطنيه توماز كلانشنيك وأندراز كوفاسيتش، فيما تولى الأردني أدهم مخادمة مهمة الحكم الرابع، ومواطنه محمد البكار الحكم المساعد الاحتياطي، والألماني باستيان دانكيرت حكماً لتقنية الفيديو (الفار)، والقطري خميس المري حكماً مساعداً لتقنية الفيديو.

وشهدت المباراة بطاقة حمراء واحدة وثلاث بطاقات صفراء، إذ حصل مدافع الأرجنتين ليساندرو مارتينيز على أول بطاقة صفراء في الدقيقة (41)، إثر تدخل قوي على لاعب إسبانيا ميكيل أويارزابال، فيما نال البديل لياندرو باريديس البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة (51)، قبل أن يحصل إنزو فيرنانديز على البطاقة الصفراء الثالثة في الدقيقة (81)، ثم تلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة (92) بعد إنذاره للمرة الثانية.

وأوضح: «البطاقة الحمراء التي تلقاها إنزو فيرنانديز كانت مستحقة بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية بسبب التهور».

يُذكر أن الحكم الدولي السابق عبدالله العاجل، الذي حصل على الشارة الدولية عام 2016، اعتزل التحكيم في نوفمبر 2020 بعد مسيرة امتدت نحو 20 عاماً، ويُعد من أبرز الحكام في الإمارات، إذ أدار العديد من المباريات المهمة.