تويتر لينكدين تويتر فيسبوك لقطات للجمهور في ختام مونديال 2026 مشجعة إسبانية تحتفل بفوز منتخب بلادها على الأرجنتين. إي.بي.إيه مشجع إسباني يحتفل في ميدان تايمز سكوير بعد فوز إسبانيا بنهائي كأس العالم 2026. أ.ف.ب تجمع لمشجعي الأرجنتين في نيويورك. رويترز مشجعة أرجنتينية تتفاعل خلال مباراة إسبانيا. إي.بي.إيه جماهير إسبانية تهتف في ميدان تايمز سكوير بعد فوز إسبانيا على الأرجنتين. وكالات صورة المصدر: الإمارات اليوم التاريخ: 21 يوليو 2026 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App