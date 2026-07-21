التشكيلة الذهبية للمونديال.. 6 نجوم إسبان ومبابي وميسي للهجوم

ضمت التشكيلة المثالية لمونديال 2026 اللاعبين الأبرز الذين تركوا بصمتهم في النسخة الـ23 من الحارس الإسباني أوناي سيمون إلى النجم الفرنسي كيليان مبابي، مروراً بلاعب الوسط الإسباني المحوري رودري والعبقري الأرجنتيني ليونيل ميسي.. وتالياً التشكيلة الأفضل التي هيمن المنتخب الإسباني عليها بستة مراكز.

في حراسة المرمى: أوناي سيمون (إسبانيا)، وفي خط الدفاع: بيدرو بورو (إسبانيا)، ليساندرو مارتينيز (الأرجنتين)، أيميريك لابورت (إسبانيا)، مارك كوكوريا (إسبانيا)، وفي خط الوسط: رودري (إسبانيا)، جود بيلينغهام (إنجلترا)، داني أولمو (إسبانيا)، مايكل أوليسيه (فرنسا)، وفي الهجوم: ليونيل ميسي (الأرجنتين)، كيليان مبابي (فرنسا).