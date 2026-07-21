مونديال الأرقام القياسية.. 6 ملايين مشجع و308 أهداف والبطل «الأقوى دفاعاً»

مع إسدال الستار على كأس العالم 2026، لم تكن النسخة التي استضافتها أميركا وكندا والمكسيك مجرد بطولة انتهت بتتويج منتخب إسبانيا باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بل تحولت إلى محطة تاريخية أعادت كتابة كثير من سجلات اللعبة، بعدما شهدت أكبر توسع في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخباً، وإقامة 104 مباريات، وتحقيق أرقام غير مسبوقة على المستويين الجماعي والفردي، لتؤكد أن النسخة الحالية ستظل واحدة من أكثر البطولات تأثيراً في تاريخ كأس العالم.

وعلى مدار أكثر من شهر، لم تتوقف الأرقام القياسية عن السقوط تباعاً، سواء عبر أساطير اللعبة مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، أو من خلال نجوم الجيل الجديد وفي مقدمتهم كيليان مبابي، إضافة إلى إنجازات جماعية حققتها منتخبات مثل إسبانيا والمغرب ومصر، بينما سجلت البطولة أرقاماً قياسية في الحضور الجماهيري وعدد الأهداف والمباريات، إلى جانب ظهور منتخبات صنعت تاريخاً جديداً في مشاركاتها الأولى أو الأبرز.

كما شهدت البطولة تحولات لافتة، إذ أصبح ملعب «أزتيكا» أول ملعب يستضيف مباريات كأس العالم في ثلاث نسخ مختلفة. وسجلت مواجهة تونس واليابان المباراة رقم 1000 في تاريخ البطولة، بينما بلغ إجمالي الحضور الجماهيري أكثر من 6.8 ملايين متفرج، وهو الرقم الأعلى في تاريخ كأس العالم، ليؤكد النجاح التنظيمي للنسخة الأكبر على الإطلاق.

«الإمارات اليوم» تسلط الضوء على أبرز الأرقام القياسية التي شهدتها بطولة كأس العالم 2026، والأحداث التي صنعت نسخة استثنائية ستبقى حاضرة طويلاً في ذاكرة كرة القدم العالمية.

أكبر نسخة في تاريخ البطولة

دخل مونديال 2026 التاريخ من أوسع أبوابه بعدما أصبح أول نسخة تقام بمشاركة 48 منتخباً، مقابل 32 منتخباً في النسخ السابقة، كما ارتفع عدد المباريات إلى 104 مباريات، في أكبر توسع تشهده البطولة منذ انطلاقها عام 1930. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل أصبحت البطولة أيضاً الأولى التي تستضيفها ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في سابقة تاريخية عززت انتشار اللعبة عالمياً.

أرقام غير مسبوقة

بلغ عدد الحضور الجماهيري ستة ملايين و810 آلاف و966 مشجعاً، وهو أعلى حضور في تاريخ كأس العالم، بينما شهدت البطولة تسجيل 308 أهداف، بمتوسط يقارب ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة، ليؤكد مونديال 2026 أنه من أكثر النسخ إثارة على الصعيد الهجومي. كما أصبحت مواجهة تونس واليابان المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم، وهو رقم يعكس المسيرة الطويلة للمسابقة منذ انطلاقها قبل نحو قرن.

إسبانيا.. أقوى سجل دفاعي

لم يقتصر إنجاز المنتخب الإسباني على الفوز باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه، بل حقق رقماً يصعب تكراره، بعدما استقبل هدفاً واحداً فقط طوال مشواره، ليصبح أقل بطل استقبالاً للأهداف في تاريخ كأس العالم. كما حافظ على نظافة شباكه خلال دور المجموعات، قبل أن يواصل تفوقه الدفاعي حتى النهائي ليقدم واحدة من أكثر النسخ اكتمالاً على المستوى التكتيكي.

مبابي.. ملك الأهداف

واصل الفرنسي كيليان مبابي صناعة التاريخ، بعدما انفرد بصدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم، وتوج بالحذاء الذهبي لنسخة 2026 بعد تسجيله 10 أهداف، مؤكداً أنه أصبح الوريث الحقيقي لعرش هدافي المونديال، بعدما تجاوز أسماء خالدة ارتبطت بتاريخ البطولة.

ميسي.. أسطورة تتحدى الزمن

واصل ليونيل ميسي تحطيم الأرقام القياسية في مشاركته المونديالية الجديدة، بعدما أصبح أكبر لاعب يسجل ثلاثية في مباراة واحدة في تاريخ كأس العالم، عقب تسجيله «هاتريك» أمام الجزائر في عمر 38 عاماً و357 يوماً. كما عادل رقم البرازيلي كافو، ليصبح ثاني لاعب في التاريخ يخوض ثلاث مباريات نهائية في كأس العالم، بعد ظهوره في نهائيات 2014 و2022 و2026.

ولم يقتصر تأثير قائد الأرجنتين على التسجيل فقط، إذ عزز أرقامه التاريخية في عدد المشاركات والانتصارات والدقائق التي خاضها في المونديال، ليؤكد أن حضوره في البطولة تجاوز حدود العمر، وتحول إلى حالة استثنائية يصعب تكرارها في المستقبل القريب.

رونالدو يسجل في 6 نسخ

من جانبه، أضاف كريستيانو رونالدو رقماً جديداً إلى مسيرته الأسطورية، بعدما أصبح أول لاعب يهز الشباك في ست نسخ مختلفة من كأس العالم، عقب تسجيله أمام أوزبكستان، ليواصل تحدي الزمن في عمر تجاوز 41 عاماً.

وكان النجم البرتغالي قد سجل في نسخ 2006 و2010 و2014 و2018 و2022، قبل أن يضيف مونديال 2026 إلى قائمته، ليمنح نفسه رقماً تاريخياً يعكس استمرارية استثنائية على أعلى مستوى لأكثر من عقدين.

مصر تُنهي انتظار 92 عاماً

حملت البطولة لحظة تاريخية للمنتخب المصري، بعدما حقق «الفراعنة» أول انتصار لهم في تاريخ كأس العالم بالفوز على نيوزيلندا 3-1، منهين انتظاراً امتد 92 عاماً منذ المشاركة الأولى عام 1934. كما بلغ المنتخب المصري دورَي الـ32 والـ16 للمرة الأولى، في أفضل ظهور له عبر تاريخ مشاركاته في المونديال.

ودخل الحارس مصطفى شوبير بدوره قائمة الأرقام المميزة، بعدما أصبح رابع حارس في تاريخ كأس العالم يتصدى لركلتي جزاء في نسخة واحدة، من بينهما ركلة أمام ليونيل ميسي، ليقدم واحدة من أبرز القصص الفردية في البطولة.

المغرب والرأس الأخضر

سجل المغربي إسماعيل صيباري رقماً إفريقياً غير مسبوق، بعدما أصبح أول لاعب من القارة يسجل في ثلاث مباريات متتالية خلال دور المجموعات، ليؤكد التطور اللافت للكرة المغربية واستمرار حضورها القوي في البطولات الكبرى.

كما دخل منتخب الرأس الأخضر التاريخ، بعدما أصبحت بلاده أصغر دولة من حيث المساحة وعدد السكان تنجح في تجاوز دور المجموعات وتبلغ الأدوار الإقصائية، في إنجاز يعكس اتساع خريطة المنافسة ووصول منتخبات جديدة إلى المشهد العالمي.

الأكبر والأصغر

ومن بين الأرقام اللافتة أيضاً، أصبح الهولندي ديك أدفوكات أكبر مدرب يقود منتخباً في تاريخ كأس العالم، بعدما ظهر مع كوراساو في عمر 78 عاماً و271 يوماً، متجاوزاً الرقم السابق للألماني أوتو ريهاجل.

وفي المقابل، دخل المكسيكي غيلبرتو مورا قائمة أصغر اللاعبين مشاركة في البطولة في عمر 17 عاماً و240 يوماً، بينما برز عدد من اللاعبين الشبان الذين سجلوا أهدافاً مبكرة في مسيرتهم، مؤكدين أن مونديال 2026 جمع بين أساطير تقاوم الزمن، ووجوه صاعدة تفتح صفحة جديدة في تاريخ اللعبة.

بطولة غيرت شكل المونديال

لم تكن الأرقام القياسية في مونديال 2026 مجرد حصيلة إضافية لبطولة موسعة، بل عكست تحولاً واضحاً في شكل كأس العالم، من حيث عدد المنتخبات، واتساع قاعدة المنافسة، وظهور قوى جديدة، وزيادة معدلات الحضور والأهداف.

وبين تتويج إسبانيا، وانفجار مبابي تهديفياً، واستمرار ميسي ورونالدو في كتابة التاريخ، وإنجازات مصر والمغرب والرأس الأخضر، أثبتت نسخة 2026 أنها لم تكن الأكبر في عدد المباريات فقط، بل كانت واحدة من أكثر النسخ ثراء بالأحداث والقصص والأرقام التي ستظل حاضرة في ذاكرة المونديال لسنوات طويلة.