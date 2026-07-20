من لقب 1966 إلى برونزية 2026.. إنجلترا تعيد كتابة تاريخها المونديالي

كتب منتخب إنجلترا صفحة جديدة في تاريخ مشاركاته في كأس العالم بعدما توج بالميدالية البرونزية في نسخة 2026، عقب فوزه التاريخي على فرنسا بنتيجة 6-4 في مباراة تحديد المركز الثالث، في مواجهة تحولت إلى واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة وغزارة تهديفية على الإطلاق.

ومنح الانتصار منتخب «الأسود الثلاثة» أول ميدالية له في كأس العالم منذ التتويج باللقب عام 1966، ليعود المنتخب الإنجليزي إلى منصة التتويج بعد غياب استمر 60 عاماً. وكانت إنجلترا قد احتلت المركز الرابع في نسختَي 1990 و2018، لكنها فشلت حينها في حصد أي ميدالية، قبل أن تنهي انتظارها الطويل في مونديال 2026 بالحصول على البرونزية. وأصبحت مباراة إنجلترا وفرنسا واحدة من أكثر مباريات تحديد المركز الثالث إثارة في تاريخ كأس العالم، بعدما شهدت تسجيل 10 أهداف كاملة، لتكون الأعلى تهديفياً في تاريخ مباريات تحديد المركز الثالث في المونديال، متجاوزة الرقم السابق عندما فازت فرنسا على ألمانيا الغربية 6-3 في نسخة 1958.

كما دخلت المواجهة قائمة أكثر مباريات الأدوار النهائية غزارة تهديفية في تاريخ البطولة، بعدما شهدت تسجيل 10 أهداف في 90 دقيقة، في ليلة هجومية استثنائية بين اثنين من أكبر منتخبات العالم.

وحقق المنتخب الإنجليزي رقماً تاريخياً بعدما أنهى الشوط الأول متقدماً على فرنسا بنتيجة 4-0، وهو أكبر تقدم لإنجلترا في الشوط الأول خلال مباراة بكأس العالم، كما أصبح المنتخب الفرنسي متأخراً بأربعة أهداف في الشوط الأول للمرة الأولى في تاريخه بالمونديال.

ولم يسبق لفرنسا، بطلة العالم مرتين، أن وجدت نفسها في هذا الموقف خلال تاريخ مشاركاتها في كأس العالم، حيث كان أكبر تأخر لها سابقاً بفارق ثلاثة أهداف في مباراة واحدة، قبل أن تسجل إنجلترا رقماً جديداً في المواجهات المباشرة بين المنتخبين.

وشهدت المباراة تألقاً استثنائياً من بوكايو ساكا الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك)، ليصبح من بين اللاعبين الإنجليز الذين حققوا هذا الإنجاز في تاريخ كأس العالم. وأسهم ساكا في كتابة واحدة من أبرز الليالي الفردية للاعب إنجليزي في البطولة، بعدما قاد المنتخب إلى فوز قياسي أمام أحد أكبر المنافسين الأوروبيين.

كما عزز جود بيلينغهام مكانته كأحد أبرز نجوم البطولة بعدما سجل هدفاً في المباراة، ليرفع رصيده إلى سبعة أهداف في كأس العالم 2026، ويصبح صاحب أفضل حصيلة تهديفية للاعب إنجليزي في نسخة واحدة من البطولة.

وعلى مستوى المنتخب، رفعت إنجلترا رصيدها من الإنجازات في كأس العالم بعدما أضافت أول ميدالية منذ لقب 1966، لتؤكد استمرار حضورها القوي في البطولات الكبرى خلال السنوات الأخيرة، بعد وصولها إلى نصف النهائي في مونديال 2018، ونهائي كأس أوروبا مرتين متتاليتين 2020 و2024، قبل أن تحصد المركز الثالث في 2026.

أما فرنسا فخرجت من المباراة رغم تحقيقها بعض الأرقام الفردية المهمة، حيث واصل كيليان مبابي تعزيز أرقامه التاريخية في كأس العالم، لكن المنتخب الفرنسي لم يتمكن من تجنب أكبر خسارة له في مباراة تحديد المركز الثالث.

وأصبحت مواجهة إنجلترا وفرنسا أيضاً واحدة من أكثر مباريات المنتخبين أهدافاً عبر تاريخ كأس العالم، بعدما تجاوز مجموع أهدافها كل المواجهات السابقة بين الفريقين في البطولة.

• منتخب إنجلترا عاد إلى منصات التتويج في كأس العالم بعد غياب 60 عاماً.