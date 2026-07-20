الاتحاد الفرنسي يعلن رحيل ديدييه ديشان

وجه الاتحاد الفرنسي لكرة القدم التحية والشكر للمدير الفني للمنتخب الوطني ديدييه ديشان، تقديراً لعمله الاستثنائي على مدار مسيرة طويلة بدأت منذ عام 2012.

وقال الاتحاد الفرنسي في بيان رسمي، بعد الخسارة 4-6 من إنجلترا في مباراة الميدالية البرونزية لمونديال 2026: «شكراً ديديه»، مضيفاً: «بتنحيه عن منصبه مدرباً للمنتخب الفرنسي خلال أيام قليلة، سيسدل ديشان الستار على مسيرة استمرت نحو ربع قرن من التفاني الاستثنائي لمنتخب بلادنا وكرة القدم الفرنسية. بعض المسيرات المهنية تترك بصمة خالدة في تاريخ مؤسسة وبلد».

وأضاف البيان: «لقد جسد ديشان مبادئ عديدة مثل المعايير العالية، والصرامة، وروح الفريق، وحب قميص المنتخب الفرنسي. وتحت قيادته على مدار 14 عاماً، استعاد المنتخب الفرنسي مكانته واحترامه ومحبته، ليبقى في أعلى المستويات العالمية».

وأشار الاتحاد الفرنسي إلى تتويج المنتخب تحت قيادة ديشان بلقبي كأس العالم 2018، ودوري أمم أوروبا 2021، ووصوله إلى نهائيات أكثر من بطولة كبرى بأداء ثابت ومميز.

ونوه البيان بأن ديشان غرس أيضاً ثقافة المسؤولية والأداء بعد 185 مباراة قاد خلالها الفريق إلى 120 فوزاً، أشرف خلالها أيضاً على تطوير عدد من العناصر الشابة، وتعزيز العلاقة بين المنتخب وجماهير فرنسا.