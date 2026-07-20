تويتر لينكدين تويتر فيسبوك لقطات للجمهور.. مونديال 2026 مشجعون للأرجنتين يتجمعون في «تايمز سكوير» بنيويورك قبل نهائي كأس العالم أمام إسبانيا. أ.ف.ب مشجع أرجنتيني بإطلالة مميزة قبل نهائي كأس العالم. أ.ف.ب مشجع إسباني يحمل مجسماً لكأس العالم قبل المباراة النهائية. أ.ف.ب مشجعون إسبان يعبرون عن دعمهم لمنتخب بلادهم قبل نهائي كأس العالم في نيويورك. أ.ف.ب مشجع فرنسي متحمس لتشجيع منتخب بلاده أمام إنجلترا. رويترز مشجعان لمنتخب إنجلترا يلتقطان صوراً خارج الملعب. أ.ف.ب صورة المصدر: الإمارات اليوم التاريخ: 20 يوليو 2026 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App