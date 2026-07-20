بيلينغهام: إنجلترا تستحق الختام المشرّف للمونديال

قال لاعب المنتخب الإنجليزي جود بيلينغهام إن منتخب «الأسود الثلاثة يستحق الختام المشرّف للمونديال بحلوله في المركز الثالث، إثر الفوز الدرامي على فرنسا 6-4».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن فريق المدرب توماس توخيل كان على بعد دقائق من المباراة النهائية، ولكن أسلوبه السلبي منح الأرجنتين الفرصة للعودة، وأسفر عن انهيار مؤلم بنتيجة 1-2 في مباراة الدور قبل النهائي. وكتب بيلينغهام عبر حسابه على «إنستغرام»: «هذه المجموعة كانت تستحق أن تنهي البطولة بهذه الطريقة الرائعة». وأضاف: «بالطبع لم يكن هذا ما جئنا من أجله، لكن تحقيق أفضل مركز منذ عام 1966 هو أمر يمكن البناء عليه».