عبدالرحمن محمد: «الأبيض» ليس أقل شأناً من منتخبات شاركت في المونديال

أكد اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني عبدالرحمن محمد، أهمية الاستفادة من الدروس الفنية والتنظيمية التي أفرزتها كأس العالم 2026، من أجل بناء منتخب إماراتي قوي قادر على المنافسة بشكل دائم، وليس «منتخب مناسبات»، مشدداً على أن التحضير لبلوغ مونديال 2030 يجب أن يبدأ من الآن.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن المنتخب ليس أقل شأناً من منتخبات عدة شاركت في كأس العالم، خصوصاً بعد رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخباً»، مؤكداً أن «معالجة الأخطاء والسلبيات التي حالت دون التأهل إلى النسخة الأخيرة تمثل الخطوة الأولى نحو العودة إلى المونديال».

وأضاف أن «المنتخب يحتاج إلى مشروع طويل الأمد يضمن الاستقرار الفني»، مشيراً إلى أن «كل المؤشرات تؤكد اقتراب المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش من قيادة (الأبيض)، بعقد طويل الأجل، للاستفادة من الخبرات الكبيرة التي اكتسبها خلال قيادته منتخب بلاده في السنوات الماضية».

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب إعداداً مختلفاً للمنتخب، من خلال خوض مباريات ودية قوية مع منتخبات من مستويات عالية، بما يسهم في اكتساب الخبرة وبناء شخصية قادرة على مقارعة كبار المنتخبات، إلى جانب تدعيم الفريق بالعناصر المميزة. وأشار إلى أنه تابع منافسات كأس العالم بعين المحلل الفني أكثر من المشجع، موضحاً أنه ركز على أساليب اللعب، وتحركات اللاعبين، وخطط المدربين، وإدارة المباريات، والتغييرات الفنية، للاستفادة من هذه الخبرات في تحليلاته للمسابقات المحلية والخارجية، إضافة إلى متابعة أبرز محللي البطولة للاستفادة من رؤاهم ونقلها إلى الكرة الإماراتية.

وأكد أن البطولة شهدت مستويات فنية متميزة من عدد من المنتخبات، إلى جانب ظهور لافت لمنتخبات تشارك للمرة الأولى في كأس العالم، وهو ما يعكس الفائدة التي حققها قرار زيادة عدد المنتخبات المشاركة.

وعن مشاركة المنتخبات العربية، قال عبدالرحمن محمد، إن «منتخبي مصر والمغرب قدما مستويات فنية متطورة وشرفا الكرة العربية، بينما ظهر المنتخب الأردني بصورة جيدة رغم خروجه من دور المجموعات، ومشاركته الأولى في كأس العالم تمثل خطوة إيجابية تبعث على التفاؤل». واختتم حديثه بتأكيد أن المستوى الذي قدمه منتخبا مصر والمغرب يجب أن يكون حافزاً لبقية المنتخبات العربية، مضيفاً: «ما شاهدناه في المونديال يؤكد أن الكرة العربية قادرة على المنافسة، وليست أقل شأناً من مدارس كروية عديدة، متى ما توافرت لها الرؤية والتخطيط والإعداد السليم».

عبدالرحمن محمد:

• يجب بناء منتخب إماراتي قوي قادر على المنافسة بشكل دائم وليس منتخب مناسبات.

• الكرة العربية قادرة على المنافسة، وليست أقل شأناً من مدارس كروية عدة.