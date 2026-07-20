رابيـو: الشوط الأول لفرنسا أمام إنجلترا «مخزٍ»

انتقد لاعب المنتخب الفرنسي أدريان رابيو، بشدة، الشوط الأول «المخزي، وتصرفات بعض اللاعبين لم يرى مثلها من قبل»، وذلك عقب الخسارة أمام إنجلترا 6-4 في مباراة المركز الثالث لمونديال 2026 أول من أمس في ميامي.

وقال رابيو في تصريحات لشبكة «بي إن سبورتس»: «دخلنا هذا الشوط الأول بطريقة مخزية إلى حد ما»، في إشارة إلى تأخر فرنسا 0-4 في الشوط الأول.

وأضاف: «رأيت تصرفات من بعض اللاعبين لم أشاهدها من قبل. إنه أمر مخيب بعض الشيء، لأن هذه كانت المباراة الأخيرة لنا من أجل الظهور بشكل جيد في هذه البطولة. هناك كثير من خيبة الأمل بعد الخسارة أمام إسبانيا، لكن كان هناك عمل يجب إنجازه حتى النهاية، ولا يمكننا الاكتفاء بالتعامل مع الأمور بهذا الشكل العشوائي».

وتابع: «تحدثنا بين الشوطين، وقلنا إنه يجب أن نُظهر شيئاً من الكبرياء، فكان الأداء أفضل بكثير في الشوط الثاني».