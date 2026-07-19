دالي بليند.. انتصر على قلبه مرتين وتألق في مونديال 2022

تزخر بطولات كأس العالم لكرة القدم بالعديد من القصص الملهمة للاعبين الذين رفضوا الاستسلام لكابوس المرض، وأعلنوا انتصار العزيمة والإرادة. ومن بين هؤلاء الهولندي دالي بليند، الذي تحدى اعتلال عضلة القلب، وواصل الركض داخل المستطيل الأخضر مزوّداً بجهاز لتنظيم ضربات القلب، ليخوض تجربة استثنائية بحثاً عن المجد.

وتجسدت قصة بليند بشكل لافت في مونديال 2022، الذي دخله وسط مخاوف الملايين، قبل أن يتحوّل إلى ركيزة أساسية لا غنى عنها في دفاع منتخب «الطواحين»، ويسهم في قيادة فريقه إلى الدور ثمن النهائي بالفوز على الولايات المتحدة، بعدما سجل هدفاً وصنع آخر في المباراة التي انتهت بفوز هولندا (3-1).

وتعود فصول معاناة بليند إلى ديسمبر 2019، خلال مباراة فريقه السابق أياكس أمستردام أمام فالنسيا الإسباني في دوري أبطال أوروبا، حين سقط فجأة على أرضية الملعب بعد شعوره بدوار حاد.

وخضع اللاعب لفحوص طبية مكثفة كشفت عن إصابته بالتهاب حاد في عضلة القلب، إلى جانب اضطراب خطير في تنظيم ضرباته، في لحظة أبلغه خلالها الأطباء بأن مسيرته الاحترافية قد تكون انتهت.

لكن إصراره على مواصلة اللعب دفعه إلى الخضوع لجراحة دقيقة، تم خلالها زرع جهاز مزيل رجفان القلب القابل للزرع تحت الجلد، وهو جهاز يراقب نبضات القلب على مدار الساعة، ويطلق صدمة كهربائية فورية لإنعاش القلب في حال توقفه بشكل مفاجئ.

لكن في أغسطس 2020، وخلال مباراة ودية أمام هيرتا برلين، سقط بليند مجدداً على أرض الملعب، قبل أن يتضح أن جهاز القلب أطلق صدمة كهربائية داخل جسده بعدما ارتفع معدل نبضه إلى مستوى خطير، لينقذ حياته خلال لحظات حاسمة.

وأشارت هيئة الإذاعة الهولندية في تقرير لها إلى أن بليند توّج رحلة التحدي الطبي بالعودة إلى قائمة منتخب هولندا في مونديال قطر، تحت قيادة المدرب لويس فان غال.