حكم الفيديو محمد عبيد: عائلتي وأبنائي سر نجاحي في مونديال 2026

أكد حكم كرة القدم محمد عبيد خادم، الذي شارك حكماً لتقنية الفيديو في كأس العالم 2026، فخره بالمشاركة في هذا الحدث العالمي وتمثيل دولة الإمارات ضمن طاقم التحكيم الإماراتي، الذي ضم أيضاً حكم الساحة عمر آل علي والحكم المساعد محمد أحمد يوسف.

واعتبر محمد عبيد أن وجود الطاقم الإماراتي في المحافل العالمية يؤكد جودة الحكم الإماراتي وتميزه، مشيراً إلى أن عائلته وأبناءه يمثلون سر نجاحه وتألقه، بفضل الدعم الكبير الذي قدموه له طوال مسيرته في مجال التحكيم.

وقال محمد عبيد لـ«الإمارات اليوم»: «أشعر بسعادة كبيرة لتمثيل بلدي ضمن طاقم التحكيم الإماراتي في واحدة من أكبر البطولات العالمية وهي كأس العالم. مشاركتي في هذا الحدث تعد تتويجاً لمسيرة طويلة في التحكيم امتدت نحو 20 عاماً.

ورغم أن المسؤولية كانت كبيرة جداً، فإن الطاقم التحكيمي ذهب إلى كأس العالم للاستمتاع بالمشاركة وتقديم أفضل أداء تحكيمي.

وأضاف: «وجود طاقم التحكيم الإماراتي ضمن نخبة حكام العالم، وإدارة مباريات لمنتخبات عالمية كبيرة تضم لاعبين ونجوماً عالميين في بطولة تتابعها أكبر القنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام العالمية، يعزز من ثقتنا بقدراتنا التحكيمية».

وأشار إلى أن مشاركته في إدارة تسع مباريات خلال البطولة تمثل إنجازاً مهماً، موضحاً: «ليس من السهل على أي حكم أن يوجد في مباريات لمنتخبات كبيرة على مستوى العالم، لكن رغم ذلك تميز الطاقم التحكيمي الإماراتي في البطولة، وأنا سعيد للغاية بالمشاركة في إدارة تسع مباريات».

وأوضح محمد عبيد أن مباراة منتخبي مصر ونيوزيلندا ستظل عالقة في ذاكرته، بعدما شارك فيها حكماً مساعداً لتقنية الفيديو، ضمن طاقم قاده حكم الساحة عمر آل علي، بمشاركة محمد أحمد يوسف حكماً مساعداً، مشيراً إلى أن الأداء التحكيمي المميز للطاقم جعل المباراة محطة خاصة بالنسبة له.

وكشف أنه يحرص دائماً على الاستمتاع بمشاركاته المحلية والقارية، وفرض أسلوبه التحكيمي بعيداً عن الضغوط النفسية، معتبراً أن التأسيس الصحيح والقوي لأي حكم كرة قدم يمثل أساس النجاح في المستقبل، مع زيادة اكتساب الخبرة.

وأكد محمد عبيد حرصه على نقل المعارف والخبرات التحكيمية التي اكتسبها خلال مشاركته في كأس العالم إلى زملائه الحكام، والاستفادة منها على المستوى المحلي.

وشارك محمد عبيد في إدارة تسع مباريات خلال البطولة، حيث كان حكماً مساعداً لتقنية الفيديو في مباريات مصر ونيوزيلندا، وهايتي واسكتلندا، والأرجنتين والجزائر، وتونس وهولندا، وجنوب إفريقيا والتشيك، والكونغو الديمقراطية وكولومبيا، وإنجلترا والكونغو الديمقراطية، إضافة إلى مشاركته حكماً احتياطياً لتقنية الفيديو في مباراتي المغرب وفرنسا، وإنجلترا والنرويج.