دي لا فوينتي: لن نخصص لاعباً لمراقبة ميسي

أعرب المدير الفني لمنتخب إسبانيا لكرة القدم لويس دي لا فوينتي، عن إعجابه الكبير بمنتخب الأرجنتين، مؤكداً أن نهائي كأس العالم سيكون «عرضاً كروياً رائعاً».

ورغم أن بعض الأوساط وصفت منتخب الأرجنتين بأنه يلعب بعنف، عقب فوزه على إنجلترا في الدور قبل النهائي، أشاد دي لا فوينتي بنظيره ليونيل سكالوني ولاعبيه.

وقال دي لا فوينتي في مؤتمر صحافي: «سوف تكون مباراة رائعة. نحن أمام منتخبين كبيرين للغاية، بينهما الكثير من أوجه التشابه. سوف يحاول كل منا فرض أسلوبه بما يخدم مصلحته، لكن الفريقين سيقدمان مباراة يكون فيها الإبداع والموهبة هما العنصر الحاسم».

وأضاف: «أكن إعجاباً كبيراً لمنتخب الأرجنتين. لقد صنعوا التاريخ أخيراً، ويقودهم مدرب أعتبره صديقاً لي. سوف يعتمد كل طرف على أسلحته الكروية، لكن في النهاية تبقى هذه مجرد مباراة كرة قدم».

وقلل دي لا فوينتي من أهمية المخاوف بشأن الحالة البدنية لنجمه لامين جمال، وتحدث عن كيفية إيقاف ليونيل ميسي، قائلاً: «لن نخصص لاعباً لمراقبته رقابة فردية، لكننا سنكون يقظين تجاهه».

وعن تمديد فترة الاستراحة بين الشوطين لإقامة عرض فني تحييه مادونا وشاكيرا وجاستن بيبر، قال مدرب إسبانيا: «قبل أن نبدأ هذه الرحلة، تحدثت مع اللاعبين عن خصوصيات كأس العالم، وهذا أحدها».

وأضاف: «لم نشتكِ ولو مرة واحدة. كل ما يبدو غريباً بالنسبة لنا اليوم قد يصبح أمراً معتاداً خلال بضع سنوات. هكذا هي الأمور».