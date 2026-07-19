سكالوني: كل شيء في إسبانيا يثير قلقي

قال مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني إن «كل شيء» في منتخب إسبانيا، منافسه في نهائي كأس العالم لكرة القدم «يثير قلقه».

وأشاد مدرب «ألبيسيليستي»، بالأداء الجيد لـ«لا روخا» واعتماده على الاستحواذ على الكرة.

وقال في مؤتمر صحافي: «إنه فريق كبير ومنتخب كبير، ويقدم مرحلة رائعة مع لويس (دي لا فوينتي)، وهذا يسعدني حقاً. لذلك، كل شيء في إسبانيا يثير قلقي».

وأضاف: «نحاول أن نصبح أقوياء بالكرة، وفي هذا الجانب نحن متشابهان بالفعل، لذا نأمل أن يكون مستوى النهائي جيداً، والأهم أن يستمتع الناس به وأن تكون مباراة كرة قدم جيدة».

وسيواجه سكالوني دي لا فوينتي الذي كان أستاذه في دورة تدريب المدربين التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، والتقى الاثنان مجدداً خلال فعالية مع المشجعين في مانهاتن، في حدث غير معتاد خلال كأس العالم لكنه شائع في المسابقات الأميركية، وذلك قبل المؤتمر الصحافي للمدرب الأرجنتيني.

وقال: «تحدثنا، ولن أخبركم بما قلته له».

وعاد سكالوني ليوجه كلمات الإشادة إلى ليونيل ميسي، قائد وروح المنتخب الأرجنتيني، وقال له: «تاريخ خالص».

وأضاف: «أن يتمكن ميسي من بلوغ نهائي كما فعل في هذه المرحلة من مسيرته، وهو في سن الـ39، فهذا أمر لا يُصدق».

وقال: «لهذا كنت أقول إن علينا أن نستمتع به، ويجب أن نقدر ما يقوم به، فالتاريخ والأسطورة هو، وكذلك هذه المجموعة من اللاعبين الذين منحونا سنوات رائعة».