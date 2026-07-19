وفاءً بوعده.. روني يجدّف في نهر هدسون

أوفى واين روني بوعده بعد تأهل منتخب النرويج لكرة القدم، إلى دور الثمانية في كأس العالم، بعدما خاض تجربة التجديف في نهر هدسون بمدينة نيويورك.

وقدمت جماهير النرويج واحدة من أكثر اللقطات التي لا تُنسى في بطولة كأس العالم 2026 من خلال احتفالها الشهير بـ«تجديف الفايكنغ»، ما دفع مهاجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق إلى التعهد بخوض تجربة التجديف في نهر ميرسي بمدينة ليفربول إذا نجحت النرويج في إقصاء البرازيل من دور الـ16. ونجح المنتخب النرويجي في تحقيق ذلك، قبل أن يطالب روني بالالتزام بوعده. ونفذ روني (40 عاماً) وعده بالفعل، وإن كان اختار نهر هدسون في نيويورك بدلاً من نهر ميرسي في ليفربول.