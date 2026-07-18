الخرافات تمنع رئيس الأرجنتين من حضور نهائي كأس العالم

صرّح الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، بأنه لن يحضر مباراة نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، التي يخوضها منتخب بلاده، بسبب الخرافات.

وأشار ميلي إلى أنه بدلاً من ذلك، سيشاهد مباراة الأرجنتين ضد إسبانيا، غداً، في منزله، مثلما تابع جميع مباريات الفريق السبع في نهائيات كأس العالم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والتي انتهت جميعها بفوز منتخب «راقصو التانغو».

وفي محاولة لمساعدة منتخب الأرجنتين على تحقيق لقبه الثاني على التوالي في كأس العالم، والرابع في تاريخه، بعد نسخ 1978 و1986 و2022، أوضح ميلي أنه سيرتدي السترة الثقيلة نفسها أيضاً.

ويتمسك المشجعون واللاعبون في أنحاء العالم بالخرافات التي يعتقدون أنها تجلب الحظ السعيد لفريقهم، أو سوء الحظ لمنافسيهم، ولكن في أميركا الجنوبية، خصوصاً في الأرجنتين، تحظى ما يسمى «الكابالا»، أو المعتقدات والعادات الطقوسية، بأهمية بالغة، ما يعكس الحماس الشديد الذي يشاهد به الكثيرون في البلاد منتخبهم الوطني.

ولدى سؤال الرئيس عما إذا كان سيسافر إلى نيوجيرسي لمشاهدة المباراة المرتقبة برفقة حليفه المقرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والسويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ردّ ميلي «مستحيل».